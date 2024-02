Pese a la violencia, INE y OPLE no consideran que haya peligro en elecciones

Pese a los actos de violencia que se han registrado en algunos municipios del estado, autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) no consideran que exista riesgo para los candidatos que competirán por algún cargo de elección popular.

Al respecto, las dirigencias estatales del Partido Acción Nacional (PAN), Morena y del Partido del Trabajo (PT) rechazaron que se vayan a solicitar medidas especiales para los candidatos; sin embargo, algunos sí tomarán previsiones.

En lo que va del mes de febrero se han registrado al menos tres hechos de violencia en contra de aspirantes y políticos veracruzanos. El más reciente, se registró el pasado miércoles 21 de febrero cuando el excandidato a la alcaldía por el Partido Fuerza por México en Veracruz, del municipio de Alto Lucero, Efraín García Salas, fue secuestrado por personas desconocidas que lo interceptaron en el municipio de Actopan.

Policiaca Secuestran en Actopan a excandidato por alcaldía de Alto Lucero

Previamente, el pasado 15 de febrero fue asesinado Manuel Hernández Hernández, aspirante a Diputado Local por el Distrito 8 de Misantla, y abanderado del partido Morena. El político se desempeñaba como Director General de Política y Gobierno del Ayuntamiento de Misantla.

Tres días antes, el 12 de febrero fue asesinado, también a balazos, Andrés Valencia Ríos, exalcalde de San Juan Evangelista, quien llegó a ser edil abanderado por el Partido de Acción Nacional (PAN). Además trataría nuevamente de contender a ser nuevamente presidente municipal el próximo año.

Lo que dicen los órganos electorales

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, consideró que los actos de violencia que se han registrado en algunos municipios del estado no afecta la participación ciudadana en las urnas.

Mencionó que en todos los procesos electorales se han registrado eventos similares; sin embargo, estos no han incidido en la votación. "En todos los procesos electorales se han visto eventos similares, pero, afortunadamente, no inciden en la votación, no incide en las casillas, en las casillas siempre transcurre la elección en total armonía", expuso.

Señaló que se han generado las acciones correspondientes con el gobierno del Estado para que el INE forme parte de las Mesas de Seguridad locales | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Recordó que existe amplia coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, así como las corporaciones de seguridad locales y federales. "Se cuenta con una buena coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para garantizar que la jornada electoral sea pacífica", dijo.

Señaló que se han generado las acciones correspondientes con el gobierno del Estado para que el INE forme parte de las Mesas de Seguridad locales, pues ya se logró una reunión a nivel federal.

Lee más: Fiscalía investiga asesinato del exalcalde de San Juan Evangelista

OPLE asegura que hay coordinación con autoridades

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, puntualizó que las autoridades responsables deben determinar si los actos de violencia registrados en algunas zonas de la entidad se relacionan o no con el proceso electoral.

"Lo que se está buscando desde el OPLE es la participación ciudadana, tenemos la referencia del proceso anterior con una participación ciudadana del 73 por ciento de las personas que integran el padrón electoral, pero para este proceso estamos buscando que este porcentaje sea mayor, y para ello necesitamos tener las garantías de seguridad", comentó.

Local Previo a elecciones, aumenta violencia electoral y criminal en Veracruz: Data Cívica

Manifestó que tanto las autoridades electorales locales como federales están en estrecha vinculación con las autoridades encargadas de garantizar la seguridad veracruzana.

"Es importante para las instituciones gubernamentales dar la garantía para que los ciudadanos emitan su voto de manera pacífica y libre, tenemos vinculación con las autoridades", expresó.

Consideró que será en el mes de marzo cuando se puedan integrar a las Mesas de Seguridad, donde compartirán la logística de las casillas, de la distribución de la documentación para las casillas y todas las actividades a desarrollar.

"Tenemos la coordinación, esperamos pronto estar en estas Mesas de Seguridad. Las autoridades tanto locales como federales tenemos esa coordinación y buscamos que en las casillas exista la seguridad de que llegué la documentación, que se lleven a cabo los procesos y que se apliquen las acciones previas para la instalación de las más de 11 mil casillas, recordemos que la seguridad se desagrega en niveles y rangos de competencia", manifestó.

También puedes leer: Matan a aspirante a diputado por Morena en Misantla

Desde los partidos políticos

El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, consideró lamentables los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días. "Vemos un estado con mucha inseguridad, lamentablemente mucha gente tiene temor de lo que está sucediendo, es una exigencia que los cuerpos de seguridad hagan su trabajo", expuso.

Mencionó que a la fecha no se tienen reportes sobre o solicitudes de los aspirantes para garantizar su seguridad, pero sí hay incertidumbre al inicio de las campañas.

"En el tema de seguridad es preocupante, se ha externado la aplicación de medidas como modificaciones de agendas, no acudir a zonas que impliquen riesgo, pero solicitudes expresas no tenemos", dijo.

Consideran que los actos de violencia en algunos municipios del estado no afecta la participación ciudadana en las urnas | Foto: Victoria Razo/Cuartoscuro

Manifestó que la zona "roja" es el sur de la entidad, por lo que se tomarán las acciones pertinentes, "hay riesgos, pero esperamos que no pase a más, los candidatos no pedirán medidas de seguridad, aunque se tiene temor no debe hacer distinción entre candidatos y ciudadanía, en materia de seguridad todos debemos ser iguales".

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, descartó que los candidatos hayan solicitado medidas de seguridad para llevar a cabo sus recorridos. "Nosotros no tenemos registradas solicitudes de candidatos que pretendan tener seguridad durante sus recorridos", expuso.

Refrendó lo dicho en diciembre pasado en torno a que no existen focos rojos en la entidad.

Salud ¿Qué sí y qué no pueden hacer los candidatos en intercampaña? OPLE aclara

Aunque reconoció que se han registrado actos de inseguridad en algunos puntos del estado, dijo, las autoridades no han corroborado que se relacionen con el proceso electoral actual. "Confiamos en las autoridades, sabemos que garantizarán que el proceso electoral se realice con calma y en las mejores condiciones posibles", comentó.

Finalmente, el comisionado nacional del PT en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, refirió que se espera que el proceso electoral se desarrolle de manera tranquila. Manifestó que desde el PT no se identifica que los hechos de violencia estén relacionados con las elecciones de junio próximo.

"No vemos que tengan relación porque ninguna de las personas que perdieron la vida estaba registrada como candidata o precandidata a algún cargo de elección popular, hecho que sí sucedió en las pasadas elecciones", comentó.

Manifestó que los pobladores de los municipios recorren el territorio a toda hora, por lo que no se considera que exista algún riesgo en este momento. "Si hubiera riesgo no habría candidatos, nadie quisiera participar y hay una efervescencia política y cada vez más ciudadanos quieren participar en política", agregó.

Dicen que tanto las autoridades electorales locales como federales están en estrecha vinculación con las autoridades encargadas de garantizar la seguridad veracruzana | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Agresiones recientes

Otro ataque ocurrió contra otro político y fue el 25 de enero; en esa ocasión mataron al exdirigente municipal del PRD, José Alejandro Neredo al encontrarse en el municipio de Cuitláhuac. En ese entonces se encontraba en la calle cuando fue sorprendido por desconocidos que le dispararon en varias ocasiones y luego escapar.

En tanto, en octubre del 2023, Wilman Monje Morales, exalcalde del municipio de Gutiérrez Zamora fue asesinado al encontrarse en inmediaciones del Colegio México, luego de que dejó a sus hijos en la escuela.

Otro hecho sucedió el 14 de agosto del mismo año, cuando fue atacado a balazos en la madrugada el Coordinador de la Juventud en el municipio de Yanga, Fidel González Ramírez. Era hijo de un médico reconocido de la entidad y la agresión sucedió en la madrugada luego de que asistió a presenciar el carnaval de Yanga.

Otro asesinato fue reportado el 25 de julio; en esta ocasión fue en la zona norte de la entidad y fue en la ciudad de Poza Rica, donde la excandidata a la alcaldía de esa ciudad Sayma Soraya Zamora García, fue herida de muerte al encontrarse en el bulevar Lázaro Cárdenas en la colonia Las Granjas cuando iba llegando a su domicilio.

El 6 de marzo el exdiputado local Alexis Sánchez García, fue asesinado en los límites de Tezonapa y Cosolapa, Oaxaca, cuándo iba acompañado de su menor hijo, quien también murió en el lugar.

Afirman que las autoridades no han corroborado que se relacionen con el proceso electoral actual /Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Fue abanderado de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local y luego se unió al PRD; en ese momento era parte de la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso de Veracruz, siendo del equipo del presidente de la junta de coordinación política de Juan Javier Gómez Casarín.

Otro caso reportado fue el 23 de enero de 2023, cuando atacaron a balazos a Fernando Pérez Vega excandidato a la alcaldía de Coxquihui por el Partido Fuerza por México. El día de la agresión también murieron cinco personas, entre ellas menores de edad y fueron los hijos del excandidato conocido como el “Pino” o el “RQ5” presunto jefe de Plaza de un grupo delictivo en El Espinal, señaló el mandatario estatal en su momento.

No dejes de leer: No habrá candidatos independientes en Veracruz; aspirantes renunciaron

Las cifras

Del 2018 al 2023 se registraron a nivel nacional mil 459 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos políticos, según el reporte “Votar entre Balas” realizado por Data Cívica e investigadoras del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas AC).

Conforme a las cifras presentadas, en Veracruz se han registrado 96 asesinatos, 29 ataques armados, 7 atentados, 13 secuestros y 2 desapariciones.

El 79.9 por ciento de las personas víctimas registradas eran hombres y 15.9 por ciento por ciento tenían una candidatura al momento del ataque 33.9 por ciento eran funcionarias públicas y el 9 por ciento eran familiares de personas funcionarias o involucradas en el ámbito político.

Los asesinatos fueron cometidos en los municipios de Córdoba, Colipa, Pánuco, Rafael Delgado, Soconusco, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Isla, Juan Rodríguez Clara, San Juan Evangelista, Medellín de Bravo, Papantla, Tecolutla, Yanga, Amatlán de los Reyes, Astacinga, Atoyac, Camerino Z. Mendoza, Cazones de Herrera, Cuitláhuac, Calcahualco, Ixtaczoquitlán, José Azueta, Jáltipan, Los Reyes, La Perla, Mixtla de Altamirano, Minatitlán, Misantla, Paso del Macho, Tres Valles, Tantoyuca, Texcatepec, Tihuatlán, Tlalixcoyan, Tezonapa, Omealca, Tierra Blanca, Río Blanco, Rafael Lucio, Puente Nacional, Xoxocotla y Veracruz.

Según datos de Data Cívica, 15 personas candidatas fueron asesinadas en cinco años | Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

Las amenazas se presentaron en los municipios de Pánuco, Isla y Acayucan.

Los ataques armados fueron en las demarcaciones de Chalma, Tepetzintla, Tihuatlán, Espinal, Tecolutla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Altotonga, Córdoba, Yanga, Cuitláhuac, Tatahuicapan, Hueyapan de Ocampo, Acayucan, Soteapan, Coatzacoalcos, Minatitlán e Hidalgotitlán.

Los atentados se registraron en Tezonapa, Tatahuicapan y Coatzacoalcos. Los secuestros fueron reportados en Pánuco, Tihuatlán, Veracruz, Atoyac, Carrillo Puerto, Isla y Hueyapan de Ocampo. Las dos desapariciones se registraron en el municipio de Tecolutla.