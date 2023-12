En periodo electoral, ayuntamientos deben evitar cometer daño patrimonial: Orfis

Desde el Organismo de Fiscalización Superior (Orfis) se hizo un llamado a los ayuntamientos para que eviten cometer actividades relacionadas con el periodo electoral, las cuales puedan significar observaciones de presunto daño patrimonial que derivarían en responsabilidades administrativas y penales.

La auditora general, Delia González Cobos, señaló que desde las administraciones municipales se debe evitar cometer acciones que pudieran considerarse un desvío o mal uso de los recursos económicos o materiales de los ayuntamientos.

Local Realizan entrega oficial del V Informe de Gobierno a Congreso del Estado

“En estos momentos que estamos inmersos en el tema electoral y que los ayuntamientos están en estos temas y en todo el estado habrá actividad es importante decirles que eviten cometer alguna conducta que pueda significar la falta de tranquilidad para ellos porque implican responsabilidades no sólo administrativas, sino penales, entonces hemos estado tocando estos temas”, dijo.

En entrevista, mencionó que la disposición que exista de los recursos materiales o económicos para el apoyo a algún candidato serían motivo de observaciones, “situaciones que se puedan utilizar para una campaña, algo que pueda ser notorio, cuando se aplica un recurso hay evidencia de lo que se gasta y esa no debe tener ninguna relación con un acto político”.

Vuelve a leer: Parte de los recursos recuperados por el Orfis, podrían destinarse a la UV

“En materia electoral hay una sección que diseñamos para que se les diera toda la información en el contexto electoral para que se les diera toda la información en el contexto actual de lo que significa incurrir en una práctica de desvío de recursos para los temas electorales, está prohibido, es importante reiterarles a los ayuntamientos y a quienes ejercen el gasto público porque el año que entra vamos a estar revisando lo que ocurra y nos queda un mes de gasto que se debe cuidar”, expresó.

Puntualizó que a la fecha no se ha identificado el uso de los recursos para este hecho, “nos señalaron el uso de una ambulancia, de una camioneta, pero eso lo veremos hasta el próximo año, no hemos tenido un tema de este tipo, pero es importante que no se tenga”.

Al respecto, consideró indispensable la participación ciudadana, la cual ayudará a identificar actos, así como quejas y denuncias que se relacionen con la aplicación de los recursos.

Puntualizó que a la fecha no se ha identificado el uso de los recursos para este hecho | Foto: René Corales | Diario de Xalapa

Destacó que a través de capacitaciones con el personal de los ayuntamientos involucrados en la aplicación de los recursos se busca evitar abatir la presencia de observaciones recurrentes.

Dichas capacitaciones, comentó, se han desarrollado en seis zonas del estado y han estado dirigidas a alcaldes, tesoreros, contadores y personal involucrado en los temas de aplicación de los recursos públicos.

“Hemos platicado con ellos sobre los resultados de las auditorías del 2022 porque hay observaciones que constantemente se presentan y para ello es necesario volver a insistir en las situaciones en las que no advierten y se cometen errores. A veces algo tan sencillo como unas copias certificadas que pudieron haber solventado no lo hacen porque las copias no vienen debidamente certificadas y van quedando montos que al final significan una mala imagen para los ayuntamientos, hemos insistido en que el propósito siempre ha sido prevenir errores y conductas irregulares, entonces advertimos lo que no se debe hacer”, agregó.