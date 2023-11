Rechaza alcaldesa de Soledad de Doblado daño patrimonial en el Ayuntamiento

Veracruz, Ver.- Tras el presunto daño patrimonial de más de 9 millones de pesos en la Cuenta Pública del 2022 en el municipio de Soledad de Doblado, la presidenta municipal Arantxa Zamitiz Sosa aseguró que el dinero se utilizó en la realización de obras en comunidades que para las autoridades de fiscalización no están consideradas como de alto rezago.

En conferencia de prensa explica que, aunque el municipio está conformado por más de 144 comunidades, para las autoridades estatales solo cuatro están consideradas como de alto rezago por lo que la observación es que el dinero se invirtió en comunidades que no lo requerían.

¿Cómo se gasto el recurso?

Detalla que son ocho obras las que se están observando y que tiene que ver con ampliación de la red de electrificación, calles, centros artísticos, domos para escuelas en comunidades como Miralejos, San Roque, Adalberto Tejeda, El Espinal de Santa Bárbara, entre otras.

“Nosotros no podemos decirles a las personas sabes que, me están diciendo que tu no necesitas, a pesar de que no tienen su calle pavimentada, que no tienen drenaje, que no tienen las condiciones porque aparecen que no tiene rezago, al final para lo que estamos es para cubrir las necesidades de la población; un ejemplo es un domo en la escuela Benito Juárez de Mirelajos nos dicen que no podíamos invertir ahí que, porque no tenían alto rezago y sin embargo tenemos niños que llevan a cabo sus actividades en el sol”, expone.

En ese sentido, la edil aseguró que ya están en pláticas con las autoridades del Bienestar para tratar de solventar las observaciones y justificar las inversiones que se ejecutaron.

Mencionó que una vez que llegue la notificación formal al ayuntamiento y se den los tiempos para solventar, presentaran la documentación correspondiente.

Cabe destacar que las observaciones que realizó el Orfis indican un daño patrimonial por la cantidad de 9 millones 049 mil 444 pesos con 83 centavos y que corresponden a la Cuenta Pública del Ejercicio 2022.