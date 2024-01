Políticos deben tomar en cuenta a pueblos originarios: Bonifacio Castillo

El diputado del Distrito de Papantla, Bonifacio Castillo Cruz, hizo un llamado a los actores políticos que buscan un cargo de elección popular a respetar y generar propuestas incluyentes para los pueblos originarios.

Al señalar que a las comunidades indígenas les ha costado años de lucha ser reconocidas, pidió a quienes buscan representar a la población veracruzana tomar en cuenta a este sector de la población que “de manera regular es discriminado”.

El representante de Morena reconoció que no sólo su partido, sino también otras organizaciones políticas han buscado darles a las comunidades indígenas los espacios que se merecen.

Sin embargo, aseveró, que siguen existiendo actos de discriminación desde el momento en que se generan las propuestas o proyectos. “Presentan propuestas basadas en la población en general, pero no en las situaciones que a nosotros nos atañen, nos lastiman o nos afectan de manera directa”, dijo.

Además, criticó que no existan presentaciones de los actores políticos en lenguas indígenas o con intérpretes que les permitan conocer de manera directa las propuestas que se tienen para las zonas marginadas. “Es verdad que acuden a presentar propuestas, pero no consideran que la mayoría de las personas no hablan español, sino su lengua materna”, expresó.

Señala que a las comunidades indígenas les ha costado años de lucha ser reconocidas | Foto ilustrativas: René Corrales | Diario de Xalapa

El legislador argumentó que a él le llevó muchos años lograr que se reconociera el trabajo que se realiza en la zona del Totonacapan y la importancia de los pueblos originarios.

“Tenemos un poco de mayor reconocimiento, pero falta mucho trabajo por hacer, los actores políticos no sólo tienen que criticar lo que se hace ahora desde el movimiento de Morena, sino fortalecer, aportar y generar acciones que permitan el verdadero crecimiento y reconocimiento de los pueblos originarios”, agregó.