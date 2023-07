Meseros sobregiran los precios, acusan palaperos ante señalamientos de Profeco

Veracruz, Ver.- Palaperos de la zona de Villa del Mar repelan los señalamientos de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) de ser los más abusivos con los precios durante las temporadas vacacionales y acusan que son los meseros de la zona de playa quienes sobregiran los precios de las cartas sin consentimiento de los patrones.

¿Cuales son los señalamientos de la Profeco sobre los palaperos de Villa del Mar de Veracruz?

Luego de que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla acusara que los palaperos de la zona de Villa del Mar en Veracruz “se pasaban de rosca” al cambiar las cartas durante las vacaciones para dar más altos los precios al turismo, Gustavo Díaz Blanco, de la palapa “Mariscos el Costeño”, rechazó que se le dé mal trato a los visitantes.

No obstante reconoció que se han presentado situaciones de meseros en el área de playa que cambian las cartas y dan otros precios a los turistas.

“En Villa del Mar pasa lo siguiente, en el área de restaurantes tú puedes entrar y están las cartas a la mano, pero en la playa hay que estar cuidando a los meseros, porque ellos son los que dan otros precios, ya se ha detectado”, indicó.

Según él, en su caso ha detectado a dos meseros que realizaban estas técnicas y fueron despedidos.

“Yo ya me "jalé" a los meseros para advertirles esto, porque es una vergüenza que el de la Profeco nos haya puesto como los peores, quizá haya compañeros que no le diga nada a su personal con tal de tener ganancias, pero no somos todos o al menos yo no”, externó.

Por su parte, Víctor González Azamar, de la palapa “El Buchacas”, argumentó que aunque podría haber compañeros que han cometido abusos, no se debe generalizar a todos los restauranteros de la zona.

“No se vale que generalicen, quizá hay algunos que lo hagan pero no somos todos, aquí al menos hablo con mi personal y les pido que respeten los precios, que no cobren de más, por ejemplo si consumen ya no se cobra la mesa ni el baño, eso sí sería abuso”, expresó.

Los palaperos piden al turismo que no deje de visitar esta zona para que se den cuenta de que no hay abusos en los costos de las cartas.

Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

En tanto la dirección de Comercio de Veracruz informó que se sumará a los operativos que se realicen en la zona de Villa del Mar para evitar abusos al turismo.