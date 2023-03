Protestan trabajadores de CMAS frente al Ayuntamiento; ¿cuál es la causa?

Esta tarde, trabajadores de base sin nombramientos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa se manifestaron en el centro de la ciudad para exigir ser recontratados dentro del organismo operador.

Por segundo día consecutivo, la protesta inició afuera de las oficinas centrales de la CMAS en la avenida Miguel Alemán y marcharon a Palacio Municipal para pedir un encuentro con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.

De acuerdo con Benjamín Ronzón, uno de los afectados, son 125 los empleados a quienes les niegan los contratos y por lo que pidieron la atención de la autoridad. "No les quieren dar sus contratos, nos dijeron no hay contratos para ustedes", dijo al acusar que la CMAS no quiere negociar.

Agregó que algunos de los empleados llevan laborando desde hace 17 años, pero a partir de este miércoles 01 de marzo se venció el contrato y afecta a algunos de los integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de CMAS (Sidetax).

Ana María Mora Velasco, secretaria de Organización del Sidetax, dijo que los afectados son cerca de 400 trabajadores porque asegura que las cláusulas para rescindir el contrato aplica para todos los sindicatos.

Protesta de CMAS fue pacífica | Foto: Ariadna García/ Diario de Xalapa

Explicó que el 30 de marzo tendrán reunión ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y será con 49 trabajadores para determinar las condiciones laborales.

Asimismo, dijeron que esperan diálogo con la directora de CMAS, Ana Iris Ruiz, pues se trata de personal de todas las áreas como lecturistas, fontaneros, codificadores, alcantarillado, reconexión de planta y otros.