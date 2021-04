Protestan trabajadores de la salud contra administradora del área privada del HAEV

Veracruz, Ver.- Trabajadores del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se manifestaron en lo que fue en área privada para exigir la destitución de la administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz.

Elizabeth Melquiades, líder sindical de la sección 40 del Sindicato Nacional de Salud, acusó que son múltiples las irregularidades cometidas por la administradora, quien refiere ser muy influyente, y contar con el respaldo del Subsecretario de Finanzas.

Entre las anomalías incurrida por la funcionaria mencionada es en la presunta adquisición de material de baja calidad, y que compra a precio "inflado" para obtener ganancias individuales en beneficio de ella.

Denuncio además en incurrir en despidos de personal para contratar amigos y familiares y de ser de una persona que no cumple con el perfil profesional para desempeñarse en dicha área.

De igual manera acusó que Claudia Isabel Aguilar, mantiene un constante acoso en contra de los trabajadores y que ya han denunciado estos actos ante las autoridades de Salud, sin embargo sólo les han dado largas.

"Ya no queremos que está señora esté al frente como administradora, si ustedes puede ver aquí está su documentación y solo tiene bachillerato, no puede ser que un persona que no reúna el perfil administre el Hospital, lo otro es el acoso a los trabajadores", declaró.

Los manifestantes se mantuvieron a un costado del nosocomio sin obstruir las labores del Hospital, y solicitaron la intervención del gobernador para solucionar este problema.