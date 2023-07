Tensión en Omealca tras disturbios; protestan contra la SSP y Fuerza Civil

En el municipio de Omealca, que se localiza en la zona centro del estado de Veracruz y a 166 kilómetros de distancia de Xalapa, actualmente hay tensa calma, luego de protestas hechas por habitantes de esa ciudad en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fuerza Civil, pues acusan que presuntamente los guardianes de orden han incurrido en atropellos en contra de ellos.

Este movimiento que causó temor en la mayor parte de esa población, sucedió entre la tarde-noche del pasado jueves y madrugada de viernes en la carretera estatal Omealca-Tezonapa, en donde numerosas personas cubiertas del rostro obstaculizaron el camino para exigir que las autoridades estatales retiren de la ciudad a la SSP y Fuerza Civil.

Esto por los presuntos abusos, pues dicen sus garantías individuales han sido violadas por los oficiales estatales y Fuerza Civil, por lo que se manifestaron enérgicamente en ese camino con un autobús de transporte público, además de camiones refresqueros que iban con dirección de Tezonapa a la ciudad central de Córdoba.

Esta manifestación es una de las que anteriormente han hecho igualmente contra la policía, pues dicen estar cansados de las acciones de los guardianes cuando realizan operativos en los que buscan a presuntos delincuentes.

La mayoría de manifestantes son habitantes de las comunidades de Rancho Nuevo y Cruz Tetela, además en distintos puntos de la ciudad mostraron su descontento, entre Omealca y Tezonapa.

En una de las manifestaciones por calles importantes de la ciudad, testigos dijeron escuchar detonaciones de arma de fuego que causaron miedo por lo que se resguardaron en sus domicilios.

De acuerdo con el reporte, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue incinerada el viernes y presuntamente los responsables fueron los inconformes.

A través de las redes sociales circulan imágenes y videos en los que puede notarse el tenso ambiente que se vivió en la zona; en las publicaciones solicitaban la presencia de las fuerzas federales, pues temían que las manifestaciones pusieran en peligro a personas de zonas cercanas a los hechos.

Habitantes acusan a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fuerza Civil por los presuntos abusos, pues dicen sus garantías individuales han sido violadas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Cierran negocios y escuelas particulares

Propietarios de varios negocios de Omealca el día de ayer decidieron no brindar servicios; algunos realizaron ventas con restricciones de ingreso, mientras que escuelas particulares no tuvieron clases; los colegios públicos realizaron juntas técnicas; hasta el momento no hay reportes de personas lastimadas.





Se manifiestan alcaldes de la zona

Luego de estos hechos que causaron miedo en la población, hubo una mesa de seguridad en la que hubo asistencia del alcalde de Cuichapa, Juan Manuel Torres Camacho, además hubo opiniones de los ediles de Nogales, Coetzala, Tezonapa y Zongolica.

Torres Camacho mencionó en la reunión que existen abusos de la SSP y Fuerza Civil que además no solo realizan esos actos en Omealca y Tezonapa, también en la cabecera municipal de Cuichapa.

Relató el caso de una señora, caso en el que reportan que fue dañada su vivienda por elementos policiales que llegaron buscando una persona y para ingresar rompieron dos puertas.

Alcaldes han solicitado que los oficiales de la SSP y Fuerza Civil sean investigados / Foto ilustrativa: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

Por esto señala que la dueña que vende sus productos para subsistir, resultó afectada de los nervios y ahora solicitó ayuda psicológica del DIF.

En la reunión los presidentes municipales coincidieron que los guardianes del orden han hecho cosas fuera de la ley como detenciones de personas que se dedican al campo.

Es por eso que el alcalde de Cuichapa solicitó al coordinador de las mesas de seguridad que las quejas sean canalizadas al gobierno para que tomen cartas en el asunto, además solicitó que los oficiales de la SSP y Fuerza Civil los investiguen por estos hechos.