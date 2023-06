Discriminación a personas trans continúa en Veracruz, advierten

La comunidad trans sigue siendo la que vive mayor discriminación en el estado de Veracruz, por lo que sus derechos no están plenamente garantizados por parte del Estado, afirmó Irvin Bonilla, co-coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana.

“Hay varios derechos que todavía significan una deuda pendiente con la comunidad LGBT, pero dentro de la propia comunidad hay que diferenciar las necesidades específicas de cada grupo”.

Y es que consideró que, si bien ha habido avances importantes en materia de protección de las familias de personas del mismo sexo, en el derecho a la seguridad social y el reconocimiento de posibilidad de adoptar, hablando de personas trans y de personalidad jurídica sigue siendo un pendiente porque no está legislado.

“No se encuentra legislado en materia de identidad de género para que las personas trans puedan obtener sus documentos, ya el Registro Civil de alguna manera está emitiendo las actas de nacimiento vía administrativa, pero creo que una de las cuestiones es que no existen normas y al no existir normas, es que, si llega alguna otra administración con algún otro tipo de políticas, eso desaparezca y tengamos que volver a iniciar”.

Explicó que el hecho de que exista una normatividad implica que el Registro Civil tenga procedimientos específicos, claros y ciertos, pues por ahora están realizando los trámites mediante algunos lineamientos que ellos mismos generaron, pero que tienen “ciertas áreas de oportunidad”.

Reemplazo hormonal asistido

Otro tema, sostuvo, sigue siendo el del reemplazo hormonal asistido para garantizar el derecho a la salud, la vida y al derecho de las mujeres y hombres trans a vivir una vida libre de violencia.

“Y el último de los derechos que considero que es el piso mínimo que deberían tener, es de las políticas laborales y que no tengan sesgo de discriminación y esto porque sabemos que uno de los sectores más paleados por el tema de la inseguridad laboral es la comunidad trans y viene justamente del estereotipo, de la discriminación a la que están sujetos”.

Remarcó que, si bien las personas homosexuales sufren discriminación, al identificarse como hombres y mujeres cisgénero que no tienen una diferencia entre el sexo ideológico y físico ni con su identidad de género, sus necesidades son distintas a las de las poblaciones trans.

Otro tema pendiente es el reemplazo hormonal asistido para garantizar el derecho a la salud, la vida y al derecho de las mujeres y hombres trans | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

A ello, se suma, remarcó, el tema del desabasto de medicamentos para personas que viven con VIH, aunque aclaró, este no es un tema solo de la comunidad LGBT+.

“En el caso de la comunidad trans me parece que hay una extrema vulneración, eso es lo que veo y, aunque no es un tema particularmente de la comunidad LGBT, un tema que resulta sumamente crucial es el abastecimiento de medicamentos para personas que viven con VIH, no es un tema de la comunidad LGBT, pero lo cierto es que de forma generalizada sí impacta a la comunidad el hecho de que no exista abastecimiento de varios medicamentos”, dijo.