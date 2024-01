Proyecto de peatonalización en Veracruz conquista a ciudadanos, ¿cómo beneficiaría?

Veracruz, Ver.- El plan de peatonalización parcial que el gobierno municipal de Veracruz planea sobre la avenida Independencia, como parte del proyecto de Rescate del Centro Histórico de la Ciudad, ha sido bien recibido por diversos sectores de la población en el puerto.

Fue el pasado 15 de enero, que la presidenta municipal Patricia Lobeira Rodríguez dio algunos detalles sobre el plan de rescate del primer cuadro de la ciudad para mejorar el arribo de turistas y jarochos.

Como parte de este proyecto figura la intención de peatonalizar la avenida Independencia, en el puerto de Veracruz, para que por esta vialidad los transeúntes puedan pasear sin riesgos. El plan de la alcaldesa es que el corte a la circulación vehicular se haga en un tramo corto y solo fines de semana.

¿Cómo ayudaría el proyecto de peatonalización a Veracruz?

Al respecto, Rogelio Rojas, quien se desempeña como bolero en el Zócalo de la ciudad de Veracruz, afirmó que la peatonalización de la avenida principal del centro histórico atraerá a más personas los fines de semana, tanto turistas como locales.

Al tener un mayor flujo de personas, insistió en que se podrá tener mayores ingresos por la demanda de personas que buscan sus servicios. “Sería positivo que viniera la gente a caminar más, ojalá e incrementara un poco más de trabajo(...) Esto puede permitir un aumento de turismo y nos iría un poco mejor de lo normal porque circularía más la gente”.

El bolero destaca que el plan que tiene la presidenta municipal para mejorar la imagen en el centro de la ciudad es algo positivo, ya que permitirá atender demandas de mucho tiempo atrás por las deficiencias en ciertos servicios.

“Es algo bueno porque la verdad sí se inunda mucho, son tuberías viejas las que hay en la ciudad. Hace falta una manita de gato al Centro Histórico, porque los demás que han venido no hacen nada aquí, no le meten nada al centro y es muy vieja la infraestructura”.

Patricia Lobeira precisó que se busca mejorar el orden y la seguridad | Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Veracruz Lobeira Rodríguez también agregó que se invertirán 20 millones de pesos en el Museo de la Ciudad | Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Veracruz

La gente caminaría libremente

Por su parte, Edith Lara González, una jarocha de nacimiento, indicó que la peatonalización de la avenida Independencia permite que las personas puedan caminar libremente, ante la saturación que existe en algunos espacios con la llegada cada vez de más turistas.

“Lo que pasa es que cuando hay mucho turismo se saturan las calles y no se puede caminar, me imagino que para la gente que camina será positivo, aunque para quienes están acostumbrados a andar en auto les afectaría porque ya no podrían pasar”.

En general, señaló que es una buena decisión, ya que incentiva la seguridad. “Yo lo veo bien, esto da mayor seguridad a los peatones, a los niños y a todas las personas en general”.

Dentro del proyecto se plantea la peatonalización parcial de la avenida Independencia | Danytza Flores | Diario de Xalapa

Turistas se van a Boca "porque está mejor", proyecto ayudaría a evitarlo

Por su parte, Antonio Coto, vendedor de volovanes, dijo que espera que las obras se traduzcan en trabajos reales, ya que no es la primera vez que anuncian obras al centro histórico, que al final no se cierran.

“Muchas veces nada más anuncian que lo van a hacer y no lo concretan... Yo creo que sí habría más gente, yo creo que afectaría a quienes traen coche, pero ayudaría a quienes caminan. Por una parte lo veo bien, mientras cumplan lo que prometen, porque prometen algo, queda a medias y mal lo comienzan”.

El volovanero reconoce que a pesar de la desconfianza que existe a las autoridades, se espera que el proyecto pueda concluirse en tiempo y forma.

“El turismo viene, a veces se va a Boca del Río porque está mejor que aquí. Los edificios no los pintan ni están arreglados, yo digo que no sería de gran beneficio la peatonalización, porque todavía faltan muchas cosas”.

Ciudadanos ven positivo el proyecto, pues la peatonalización de la avenida Independencia permite que las personas puedan caminar libremente | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Habría resultados favorables

En tanto, el empresario hotelero, Sergio Lois Heredia destaca la proyección de la alcaldesa Patricia Lobeira, para cerrar la avenida Independencia solo peatones en cierto día, es favorable, ya que no corta de tajo el paso de vehículos.

“Me parece que está bien porque una peatonalización permanente a mi punto de vista hubiera sido un error porque provocaría un caos vial y como lo menciona la alcaldesa, algunos edificios que se encuentran sobre Montesinos, al final de la avenida Independencia”.

Centro histórico de Veracruz | Foto: Raúl Solís/Diario de Xalapa

Lois Heredia reconoció que hace unos años se activó un punto en la avenida Independencia para que fuera peatonal los fines de semana, logrando resultados favorables a pesar de las restricciones en su momento por la pandemia de Covid.

En ese sentido, dijo que el plan presentado para la remodelación del Centro Histórico es favorable y servirá para involucrar a todos los sectores prestadores de servicio en un mismo punto.

“Creo que es algo muy positivo, porque es algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo, se han realizado obras menores, pero algo mayor como lo que se anunció no se había hecho, entonces creo que es algo que se ve con buenos ojos”.