Liberan a 87 presos con “Proyecto Inocencia”, en Veracruz

Veracruz, Ver.- A través del “Proyecto Inocencia” que impulsa el secretario técnico del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, se ha logrado a liberación de 87 personas que se encontraban sujetas a un proceso o sentenciadas, tras comprobarse su inocencia en los cargos que tenían en contra.

Esto gracias a la colaboración que mantiene con las 27 diferentes asociaciones y barras de abogados que conforman el proyecto. “Gracias al Poder Judicial de la Federación, gracias a algunos jueces de control que jurídicamente han resuelto, hemos podido sacarlos”, refiere.

¿En qué cárceles estaban recluidos?

Las personas estaban recluidas en Centros de Reinserción Social de Coatzacoalcos, Papantla, Zongolica, Tuxpan, Pacho Viejo, entre otros. El político veracruzano admite que la mujer ha sido particularmente vulnerable a esa situación en la que se utiliza al Poder Judicial para fines no correctos.

Hay mujeres en prisión injustamente. Tan sólo en el Penal de Pacho Viejo hay 83

“Nosotros calculamos el total de mujeres en casi 700 mujeres en penales en el estado de Veracruz, les ponen de todos los delitos: por homicidios, por violación, para crear una narrativa de que son culpables", revela Del Río Virgen.

En ese sentido afirma que seguirán haciendo este trabajo en colaboración con las agrupaciones de abogados para beneficiar a miles de personas que por carecer de recursos económicos pasan su vida privados de la libertad.

En ese tenor, recuerda que el "Proyecto Inocencia", tiene como objetivo principal asistir a aquellos individuos que están detenidos injustamente bajo acusaciones falsas o fabricadas. La iniciativa se enfoca en alrededor de 3 mil 500 personas que se encuentran en esta situación, incluyendo a personas indígenas que han sido privadas de su libertad de manera injusta.

¿Cómo va el caso del Penalito en Veracruz?

Por otra parte, José Manuel del Río también dijo que aún y cuando ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya recibió el oficio en el que piden una revisión a las condiciones del Penalito de Veracruz, hasta el momento no se ha hecho nada.

El exdiputado federal lamenta que el municipio de Veracruz siga sin un centro de readaptación social y se utilice como cárcel al 'Penalito' de la zona norte aun cuando se trata de algo inconstitucional.

El entrevistado descartó además que piense en buscar una candidatura a un cargo de elección popular y tampoco se la han ofrecido.

Dice estar concentrado en su causa, la de lograr la liberación de aquellas personas a quienes se les fabricaron delitos o a quienes se les violó el debido proceso o que no tuvieron acceso a una debida defensa.

"Nadie me ha invitado (a una candidatura), no es prioridad. Lo mío, lo mío es ayudar a la gente que está ahí porque ése fue mi compromiso cuando salí. Lo que más me duele de Pacho Viejo es que se queden inocentes ahí", subrayó.