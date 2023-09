Zongolica, zona de Veracruz con más casos de personas indígenas encarceladas injustamente

Boca del Río, Ver.- Zongolica es la zona donde existen un mayor número de indígenas encarcelados injustamente en el estado de Veracruz.

¿Por qué hay mayor número de casos en la zona de Zongolica?

Aunque no se tiene un registro exacto del número de casos en la entidad, el gobernador de los pueblos originarios indígenas de Veracruz, Ignacio Romero López detalla que entre las causas por la que estas personas se encuentran presas es por no saber expresarse en español, pero también por la falta de un traductor y por no contar con recursos económicos para la contratación de un defensor legal.

El activista manifiesta que al no tener un intérprete o abogado defensor que conozca su lengua, los detenidos se explican ante el fiscal o el juez del caso “como dios les da a entender”.

Pero además el gobernador de los pueblos originarios indígenas de Veracruz, manifiesta que las y los reos indígenas son también objetos de otro tipo de maltratos.

“Se les da un mal trato, no se les da agua, se les deja sin alimento, los que se les otorgan no son suficientes para sobrevivir, es la información que hemos recibido, hay gente que quiere defenderse y han sido golpeados, para que dejen de hablar, primero les dan una golpiza para que estén quietecitos”, comenta.

En muchas ocasiones, “los indígenas son detenidos y en su cartilla de derechos no les indican que tienen derecho al intérprete, teniendo lagunas jurídicas o de improcedencia dentro del juicio por no entender lo que les dicen, y permanecen meses o años privados de su libertad”, platica.

Es por eso que, en coordinación con el Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C., buscarán la pronta liberación de estas personas.

“Seguimos luchando, pero lamentablemente se nos cierran las puertas, nos encontramos a una barra de abogados que la encabeza el señor Tomás Mundo, que se ofreció para poder ayudarnos y trabajar en conjunto, porque hay mucha gente encerrada injustamente por no saber defenderse por hablar una lengua y no saberse expresar y no les ponen un traductor ni nada, por eso decidimos sumarnos para poder liberar a unos hermanos originarios indígenas, encerrados injustamente”, comenta.

Ignacio Romero López recalca que buscarán la pronta liberación de estas personas | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

El entrevistado asegura que iniciarán con la revisión de los expedientes de reos indígenas, para conocer las causas que han provocado que permanezcan en la cárcel.

De ese análisis se pretende tener una claridad de cuántos son los hombres y mujeres indígenas que están presos injustamente.