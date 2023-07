Puentes vehiculares favorecen a autos privados… y que son minoría: arquitecto

Para evitar la congestión vial en la ciudad es necesario motivar que las personas se desplacen de otras formas que no generen tráfico, por lo que se tendría pensar en mejorarle la vida al peatón y a quienes se mueven en transporte público y no en puentes o infraestructura para los autos, pues la mayoría de las personas no ocupan su automóvil para moverse.

El arquitecto y maestro en planeación urbana, profesor de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, Arturo Velázquez Ruiz, consideró que los puentes vehiculares, favorecen la movilidad de los automóviles privados que son minoría y dejan de lado otros medios de movilidad que son quizá más importantes como la movilidad de los peatones, del transporte público o de los ciclistas.

¿Por qué son importantes los árboles en la ciudad?

Explicó además que, en las obras viales, como el puente vehicular que se pretende realizar en Lázaro Cárdenas a la altura de la plaza Urban Center, los árboles son importantes pues brindan servicios ecosistémicos a la ciudad como la disminución de la temperatura, la mejora en la calidad del aire y el aspecto visual.

“Los árboles son importantes porque se consideran una parte de lo que ahora se denomina infraestructura verde, que es una red de espacios verdes que van generando un sistema en la ciudad y que al conectarlos todos brindan algo que se llama servicios ecosistémicos a la ciudad, que son beneficios que, aunque a veces no vemos, están ahí, por ejemplo, la disminución de la temperatura, la mejora en la calidad del aire, el aspecto visual de los árboles”.

Todo lo anterior, explicó, se pierde al momento de talar los árboles, lo que es importante, pero no lo único pues cuando hay una obra de este tipo se debe pensar en la movilidad urbana.

“Ese puente ¿para qué se plantea? ¿Qué es lo que busca? Y si hay alternativas que puedan hacer algo ahí. En mi opinión personal considero que estos puentes lo que hacen es favorecer la movilidad de los automóviles privados y se deja de lado otros medios de movilidad que son quizá más importantes como la movilidad de los peatones, del transporte público o ciclistas”.

¿Quiénes son beneficiados con las obras viales?

Y es que dijo que datos del INEGI, en el país en general y Xalapa no es la excepción, más del 70 por ciento de las personas se mueven o caminando o en transporte público y sólo menos del 20 por ciento utilizan su auto privado, por lo que estos puentes favorecen a una minoría en la ciudad.

Se tendría que pensar en alternativas de obras que favorezcan realmente a la mayoría y no solo a quien se mueve en vehículo privado

“El problema del tráfico es que si generamos más vías para los autos, lo que vamos a hacer es generar un tráfico inducido; es decir, cuando yo genero una nueva avenida, puente u obra para el tráfico, lo que se genera es tráfico nuevo de personas que van a utilizar esos elementos urbanos por el hecho de existir. Estamos favoreciendo que se muevan los vehículos privados y generamos más tráfico”.

Explicó que, si bien quizá se desatore un punto en particular, el resto del sistema queda saturado, “piensa un poco en el puente de Plaza Crystal, a lo mejor por arriba no hay tanto problema, pero por abajo es el mismo problema de siempre”.

Por ello, reiteró que se debe pensar en otras alternativas y el caso es que se puedan transitar de norte a sur, hay opciones que incluso se han planteado en administraciones pasadas como el “Bulevar Arco Norte Xalapa” que era una suerte de carretera federal que iba de Banderilla a Las Trancas y que ayudaría también a quienes se incorporaban a la altura de la carretera a Alto Lucero.

“Esa alternativa quizá sería una obra más viable en el sentido de no afectar tanto a una zona que es central. El problema de Lázaro Cárdenas es que, si bien es parte de una carretera, es una avenida urbana y mientras más le pongamos estos elementos de puentes y demás, lo que estamos haciendo es dividir, generar una suerte de cicatriz en medio de la ciudad, que realmente no permite la comunicación de un lado a otro, a lo mejor sí de los carros, pero para los peatones y el transporte público son barreras que a veces son complicadas de cruzar”.

Remarcó que mientras más ancha se haga una avenida o un puente se convierten en espacios más inseguros y peligrosos para una persona que va caminando debajo.

“Y eso lo que a veces se nos olvida, creo que pensamos demasiado en el vehículo y se nos olvida que la mayoría de las personas no se mueve en vehículos sino en transporte público y caminando. Algo importante es empezar a invertir en el transporte público, creo que es algo muy importante que le falta a la ciudad, generar un sistema de transporte público que funcione adecuadamente como lo han hecho otras ciudades ya”, subrayó.