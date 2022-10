Cierran las presas de Alto Pixquiac; colonias de Xalapa se quedarán sin agua

Esta tarde, pobladores de Las Vigas de Ramírez cerraron las válvulas de las presas del Alto Pixquiac con afectaciones para el suministro de agua en la región, incluidas algunas colonias de la zona Norte de Xalapa.

De acuerdo con un comunicado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), podrían quedarse sin el líquido los habitantes de la Progreso, Aguacatal, Federal, Burócratas, El Mirador, Rafael Lucio, Revolución, entre otras.

Local Padres de familia exigen construcción de puente peatonal; bloquearon avenida en Veracruz

Los colonos de comunidades de las faldas del Cofre de Perote exigen al Gobierno del Estado la mejora del camino que va de Las Vigas a El Llanillo para concluir en el Ingenio del Rosario, localizado en el municipio de Coatepec.

En manifestación exponen que el Estado incumple con sus obligaciones; acusan que solo hay promesas y tienen que transitar por el camino de terracería, el cual empeora con las lluvias.

Llevamos como cuarenta años pidiendo; ya hay estudios y proyectos pero ninguna solución; ya nos cansamos

Los inconformes exponen que ya han aguantado mucho pero ahora no cederán; advierten que no permitirán que se abran las válvulas hasta no tener una respuesta clara. Ante los problemas que esto generará a la población de Xalapa, la CMAS anuncia que presentará una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable del daño ocasionado.

Pasadas las 16 horas de este lunes, aún no hay pronunciamiento de las autoridades estatales.