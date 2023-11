¡Peligro! Expertos piden evitar uso de fogones y anafres en temporada de frío

La temporada de fríos ha llegado y con ello pueden ocurrir intoxicaciones o decesos por inhalar humo de anafres o braceros colocados en habitaciones con tal de obtener un poco de calor.

Las poblaciones más vulnerables son aquellas que habitan en comunidades serranas y marginadas, en donde la falta de recursos económicos puede ser la cara de carecer de viviendas resistentes a las bajas temperaturas y ropa abrigadora, señalan especialistas de la salud.

El médico Pedro Antonio Lara Ruiz, especialista en la atención del adulto y del adulto mayor y la enfermera Dulce María Alarcón, explican que el monóxido de carbono es un gas tóxico que ingresa al organismo a través de los pulmones.

Posteriormente, pasa a la sangre para evitar que las células se puedan oxigenar; la falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón, para provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte.

Por esta causa, el pasado 18 de octubre, un hombre de 31 años, una mujer de 21 y un bebé de 7 meses murieron en una vivienda del poblado El Arellano, del municipio de Tlacolulan, pues dejaron encendido un anafre con la intención de mitigar el frío mientras dormían.

El monóxido de carbono es un gas tóxico que ingresa al organismo a través de los pulmones | Foto: Miguel Salazar | Diario de Xalapa

DORMIR BIEN ARROPADOS RECOMIENDAN

La enfermera Dulce María Alarcón recomienda el uso de ropa abrigadora en esta temporada, además de dormir bien arropado para generar calor corporal y no tener que recurrir a otros métodos, como el uso de calefactores o anafres.

También dice que una buena alimentación permitirá que el cuerpo regule su temperatura; tomar líquidos calientes, comer frutas y verduras ricas en vitamina C como la naranja, el limón, la guayaba, fresas, ciruelas, pimientos, brócoli, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Al salir de un lugar caliente, lo mejor es cubrirse la boca y la nariz, además de que se deben evitar los cambios bruscos de temperatura.

Recomiendan el uso de ropa abrigadora en esta temporada | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

El uso de calefactores debe ser de forma moderada y en caso de que se utilice un horno o chimenea, se debe mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono; lo ideal es evitarlos, precisa.

Intoxicaciones por monóxido podrían aumentar

Las intoxicaciones con monóxido de carbono podrían ser constantes durante la temporada de frentes fríos, pues suele aumentar el uso de fogones o anafres con el afán de mitigar las bajas temperaturas en los hogares.

El médico Pedro Antonio Lara Ruiz precisa que las muertes relacionadas con los "calentones" son por intoxicación y aunque los casos son mínimos y esporádicos sí pueden presentarse.

Al respecto, la Secretaría de Salud y la de Protección Civil mantienen campañas de difusión para evitar esa práctica, pues además de que puede causar intoxicaciones, el riesgo de quemaduras e incendios es latente.

Generalmente, las estufas ecológicas tienen sistema de desahogo de los gases o humo, lo que garantiza que las familias no se expongan a posibles riesgos. Sin embargo, en algunos casos aún hay estufas que carecen de ese sistema y el humo se encierra en las casas para afectar a sus habitantes.

Riesgo de descargas eléctricas

Los anafres o fogones no son los únicos que ponen en peligro a quienes los dejan encendidos en busca de un poco de calor, pues también hay calefactores eléctricos que deben ser revisados constantemente para evitar cortocircuitos e incendios.

Las muertes relacionadas con los "calentones" son por intoxicación | Foto: Miguel Salazar | Diario de Xalapa

El comandante estatal de la Cruz Ámbar, Jesús Ruiz Martínez, señala que antes de adquirir uno de esos dispositivos eléctricos lo mejor es verificar que sean de buena calidad y certificados.

Lo ideal también es revisar que las instalaciones eléctricas en los hogares estén en buen estado y reemplazarlas a la brevedad, en caso de que estén defectuosas.

Los calentadores eléctricos funcionan con resistencias y en caso de tener alguna falla pueden provocar un sobrecalentamiento o cortocircuito para generar incendios en viviendas o quemaduras a los usuarios.

Por desconocimiento algunas familias los utilizan sin colocar los tubos para que el humo salga | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Xalapa, sin casos en lo que va del año

En lo que va del año, en Xalapa no se han registrado intoxicaciones por monóxido de carbono a causa de calentones, pues los fríos apenas empiezan, señala Miguel Ángel Porras, comandante de la corporación de primeros auxilios Código Bravo.

Incluso, destaca que en la ciudad ese tipo de incidentes son escasos y agrega que durante el año pasado Código Bravo atendió únicamente dos casos, en colonias de la periferia.

Cada paciente con intoxicación con monóxido de carbono debe ser tratado con oxígeno durante su trayecto a un hospital; "la exposición prolongada a estos gases puede causar decesos".

Advierte que el sentido del olfato disminuye mientras se duerme y que por ello difícilmente se puede detectar alguna fuga de gas o en este caso, el humo excesivo de anafres o fogatas dentro de las viviendas.

Claudia usa horno de leña desde hace 45 años

Claudia tiene más de 45 años con el uso de una estufa de leña en su casa de La Haciendita, en Banderilla y a la fecha, destaca, no ha sufrido afectaciones a su salud.

En ocasiones, su cocina se llena de una capa de humo intenso mientras elabora sus alimentos, aunque reiteró que su salud se encuentra en buenas condiciones.

Claudia tiene más de 45 años con el uso de una estufa de leña en su casa | Foto: Miguel Salazar | Diario de Xalapa

También asegura que nunca ha intentado calentar su casa con su estufa porque sabe que puede correr el riesgo de intoxicarse.

Además, enseñó el funcionamiento de su estufa de leña y agregó que la prefiere en lugar de las que operan con gas al considerarla más práctica.

Su estufa se encuentra en una cocina aledaña a la entrada de su casa y cuenta con una chimenea lateral para sacar todo el humo posible. "Me han hecho exámenes (médicos) y he salido bien; el humo no me ha afectado y tengo más de 45 años con estufa de leña", reitera.

Local Recomendaciones para evitar accidentes en temporada decembrina: PC

Evitar hornos y braceros

Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes en invierno, porque hay quienes utilizan algún tipo de calefactor en sus hogares. Al respecto, la Secretaría de Protección Civil recomienda no utilizar braceros, hornos y estufas como método de calefacción en las viviendas.

Precisa que es importante no dormir cerca de algún tipo de calentador, pues el monóxido de carbono que produce puede causar intoxicación y en casos extremos la muerte.

Ante la sospecha de intoxicación, recomienda ventilar el lugar y llamar al número de emergencias 911 para que se reciba atención especializada de manera oportuna.

Otra recomendación señala que es importante no dejar encendido el motor del automóvil en un lugar cerrado o semicerrado.

Además, si se usan anafres para calentar habitaciones, lo ideal es mantenerlos en lugares ventilados y apagarlos totalmente antes de ir a dormir.