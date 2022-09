Minimiza CCE robo a empresario de Coparmex; balacera en Orizaba "ocurre en todos lados"

Veracruz, Ver.- La balacera ocurrida en Orizaba es un hecho que ocurre en todos lados y desafortunadamente le tocó a esta ciudad, opinó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Veracruz- Boca del Río, Luis Antonio Exsome Zapata.

Si bien se trata de un hecho de inseguridad, lo cierto es que las corporaciones policiacas lograron controlarlo y hubo detenidos. “Es una situación que ocurre en todos lados, desafortunadamente tocó a Orizaba; Orizaba que estaba considerada como una ciudad segura y un destino internacional pasó. Creo que ahí hay una banda y hubo detenidos”, dijo.

Te puede interesar: Confirma Cisneros: 3 detenidos por balacera en Orizaba

El empresario transportista apuntó que hay que esperar que determinan las investigaciones de los hechos por parte de las autoridades correspondientes.

Local Protestan porque les instalaron medidores de agua en viviendas; ¿en dónde ocurrió?

En cuanto al robo que denunció el vicepresidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra a su vivienda, el entrevistado consideró que se trata de un tema aislado y en todo caso a quien debe reclamar es a la autoridad municipal, ya que es el primer respondiente en el tema de seguridad.

Incluso el representante del Consejo Coordinador Empresarial criticó al vicepresidente nacional de Coparmex por mediatizar el robo a su vivienda. “Yo creo que es un caso aislado y lo que nos pase en la vida personal no es un tema que debemos subir a redes, haciendo promoción, porque cuándo han sabido ustedes que a mí me han robado un camión, son temas en lo particular que a cualquiera nos puede pasar, no porque estemos en una representación camaril, pues no nos vayan a tocar; somos gente de a pie y no somos intocables”, expresó.

A su parecer la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es de las más seguras del estado. “A ver mi percepción, porque el tema de seguridad es de percepción, los que vivimos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es que es la zona donde menor percepción de inseguridad hay en el estado”, consideró.

Lee más: ¿Cuántas personas arrestaron por balacera en Orizaba? (VIDEO) Todo sobre el caso

Tan es así que, por eso siguen llegando las inversiones y sigue escogiendo a la zona conurbada como punto de inversión. Finalmente rechazó que integrantes del Consejo Coordinador Empresarial le reportaran ser víctimas de extorsión o delitos del fuero común e insistió en que los sucesos mencionados fueron aislados.