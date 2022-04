México, país libre en contra de las invasiones: López Obrador

Veracruz Ver.- Al asistir a la ceremonia del 108 Aniversario de la Defensa Patriótica de Veracruz ,21 de abril de 1914 y ceremonia de la jura de bandera de primer año en la Heroica Escuela Naval Militar generación 2021-2026, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador manifestó de forma enérgica que México siempre va a estar en contra de las invasiones.

En su discurso, hizo énfasis en que los mexicanos debemos recordar lo que significa la soberanía, en ese tenor recordó la invasión de Rusia a Ucrania y que ha dejado miles de ciudadanos ucranianos desprotegidos.

"Sin aspavientos de exagerar, manifestamos que nosotros los mexicanos siempre vamos a estar en contra de las invasiones, porque nosotros hemos padecido invasiones y nos convirtieron en una colonia durante tres siglos, 300 años. Hasta 1821 y 1825, cuando quisieron reconquistarnos de nuevo, y aquí en Veracruz se reafirmó que México sería un país libre e independiente".

Recordó las veces en que México fue invadido, primero por España y luego los intentos por Francia con la llamada Guerra de los Pasteles y luego con la presencia de Maximiliano de Hasburgo, cuando fue emperador en nuestro país gracias a la intervención cerca de 30 mil soldados franceses.

En ese tenor, el mandatario federal puntualizó que México es una república popular, democrática y no una monarquía. Por ello llamó a defender la soberanía nacional y no perder los valores que se demostraron durante la defensa de invasiones extranjeras.





Desde la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, el presidente reitera que su administración ha fijado una postura de respeto sobre los demás países, pero al mismo tiempo se pronuncia en contra de la intervención extranjera.

En su discurso, destacó la participación de los mexicanos que lucharon contra la invasión norteamericana del 21 de abril de 1914 en Veracruz, pues en esta lucha se demostró el valor de la nación.

López Obrador menciona que es necesario tener presente el pensamiento de la “doctrina Carranza”, que se atribuye al expresidente Venustiano Carranza y quien pronunció que todos los países eran iguales; por lo que hizo el llamado para mantener presente esos valores.

“Eso es lo que debemos tener presente, la defensa de nuestros principios y en especial la defensa de nuestra soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, tener relaciones de amistad con todos los pueblos del mundo, respetar a todos los gobiernos, pero defender nuestra soberanía, porque México, con el esfuerzo de muchos mexicanos, es un país independiente, libre y soberano, no es colonia de ningún país extranjero, no es ningún protectorado”, dice.

Acompañado del Ejecutivo estatal, López Obrador otorgó espadines a los egresados, símbolo que representa el don de mando requerido para su formación académica y profesional en la Armada de México, así como la responsabilidad de portarlo con gallardía. Hizo lo propio con 15 menciones honorificas, 8 condecoraciones “Bicentenario de la Armada de México” y un ascenso.

Durante la ceremonia, el presidente reconoció también el papel de las fuerzas armadas en la defensa de la soberanía nacional y reitera el llamado a la sociedad mexicana para mantener estos valores, además de no olvidarlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo acompañado de los titulares de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional; así como de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Además, estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y el canciller Marceno Ebrad, así como los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.