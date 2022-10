No se puede cerrar la vialidad por “caprichos”; no habrá denuncia contra lideresa: Ahued

Tras el desalojo de manifestantes que se hizo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del bulevar Xalapa-Banderilla que terminó en la detención de la lideresa Arely “N” quien exigía la pavimentación en la calle Pípila, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil descartó interponer una denuncia en su contra.

El presidente municipal recordó que la obra que solicitaban en la colonia Insurgentes tuvo que ser cancelada ante la negativa de los vecinos puesto que pretendían que se pavimentaran solo 100 metros y no los 400 que contempla el proyecto de pavimentación y drenaje.

Enfatizó que, aunque su administración podría interponer una denuncia dado que se impidió el paso a la población por un “capricho que no tiene lógica ni sentido”, no lo hará porque es una mujer.

"Me pidieron que presentara denuncia y lo prohibí, voy a ser paciente si quiere platicar ella los recibo nuevamente, pero no tapándome calles, con todo el resto que me merece, hoy me pidieron que presentara denuncia contra ella y no lo voy a hacer, la autoridad que la detuvo me pide la denuncia, que si tenemos un agravo la presente, pero no lo haré", dijo el edil.

¿Qué dijo la lideresa ante la respuesta del alcalde?

Explicó que cuando le informó a la lideresa que, en vez de cien metros de obra de pavimentación y drenaje, en las calles Pípila y Mariano Matamoros, serían 400 metros en total, incluyendo otras vialidades contiguas para poder conectar las descargas sanitarias, salió hasta "regañado".

Este rechazo, detalló, derivó en que los tiempos de contratación del proyecto pasaran y se tuviera que suspender, lo que se espera pueda retomarse en el 2023.

"Quiero acercarme a los vecinos y hacerles entender que estamos en la disposición de proponer una inversión de más de 6.5 millones de pesos en obra hidráulica, sanitaria y pavimentación, que están todas las colonias de Xalapa queriendo una obra de este nivel y la aprobamos y me la echaron para abajo, porque quería cien metros de pavimento y no importa lo demás".

Insistió en que, si se realizaba una obra con esas características, sin disponer de una conexión del drenaje adecuada, la autoridad fiscalizadora iba a observar la obra y considerarla como posible desvío de recursos.

"Son reglas y debo cumplirlas, cómo voy a hacer una calle que no tenga punto de conexión al drenaje y toda la suciedad que salga de acá, se la tiro a otros vecinos. Ahí sí me van a parar el Palacio Municipal y aparte la autoridad me va a sancionar”.

Sobre el bloqueo, dijo que fue de tres horas, y aunque se le pidió que se retirara por parte de Participación Ciudadana y que se manifestara, pero que no obstruyera el paso, no lo hizo cuando había personas que venían a una consulta médica al Centro de Alta Especialidad o al Centro Estatal de Cancerología o hacer sus compras y se les negaba el paso.

Ni chantajes, ni este tipo de cosas, perdón que lo diga yo, yo la atiendo las 24 horas a ella y a todos con respeto y tiene derecho a hacer la obra, está suspendida hasta el año que entra porque la tenemos que hacer integral, ellos se opusieron ¿qué hago?

Recordó que en su Gobierno se ha priorizado el diálogo más allá de ejercer acciones en contra de quienes cierren calles para demandar obras, aunque aseguró que en tiempos políticos hay personas que se enconen detrás de niños, mujeres y personas adultas para “hacer rollos”.

"Yo aguanto, yo vengo a hacer obras, no vengo a pelear con nadie, pero tampoco me presto ni a chantajes, ni faltarle al municipio, ni al resto de la sociedad eso sería lamentable. La autoridad decidió (el desalojo) porque nadie puede tomar las calles por su gusto”.