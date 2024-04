Fracking no interesa a legisladores veracruzanos; práctica consume y contamina el agua

Un total de 14 diputados federales representan regiones veracruzanas donde se emplea el fracking, pero durante su período en la LXV Legislatura (2021-2024), sobresalieron por su inacción para promover iniciativas destinadas a prohibir esta práctica.

Como resultado, aproximadamente 3 millones 296 mil 104 hectáreas en territorio veracruzano continúan directamente amenazadas y afectadas por el uso de esta técnica, que conlleva el riesgo de agotamiento y contaminación del agua, de acuerdo con la organización CartoCrítica.

Esta organización integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que cerca del 20 por ciento de la LXV Legislatura Federal saliente, es decir, 95 diputados de un total de 500, representan áreas donde se practica el fracking.

“Estos 95 legisladores provienen de 39 distritos electorales que están total o parcialmente afectados, o potencialmente afectados, por el fracking. De estos, 41 son de Morena, 19 del PRI, 14 del PAN, 11 del PVEM, 4 de MC, 4 del PT y 2 del PRD”, destaca la organización.

En Veracruz, más de 3 millones de hectáreas están directamente amenazadas por el fracking, una técnica que no solo consume agua, sino que también la contamina. Sin embargo, los 14 diputados federales veracruzanos (10 de Morena, 3 del PVEM y 1 del PAN) no asumieron su responsabilidad de proteger a la población al no respaldar la prohibición de esta técnica peligrosa y contaminante para la extracción de hidrocarburos.

A lo largo de los últimos años, se han presentado ocho iniciativas en el Congreso Federal para prohibir el fracking, incluida una iniciativa presidencial, pero ninguna ha sido aprobada ni siquiera discutida.

La organización CartoCrítica ha elaborado un mapa interactivo que muestra las áreas potencialmente afectadas por el fracking y sus respectivos diputados, identificados según el distrito electoral al que pertenecen. Subraya que la responsabilidad de prohibir el fracking recae en todo el Congreso, pero especialmente en los representantes de los distritos donde ya se practica o podría practicarse.

Se han presentado ocho iniciativas en el Congreso Federal para prohibir el fracking, incluida una iniciativa presidencial | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Para más detalles y una visualización precisa de los territorios afectados, se puede consultar el mapa interactivo en fracking.cartocritica.org.mx.

¿Quiénes son los legisladores que representan a Veracruz?

Entre los 95 legisladores federales cuyas áreas están amenazadas por el fracking y que no cumplieron con su compromiso de proteger los derechos humanos de los mexicanos, 14 son del estado de Veracruz:

Antonio Armando Betancourt Gómez (PVEM), Distrito 1 (Pánuco), quien sigue en el cargo

María del Carmen Pinete Vargas (PVEM), Distrito 2 (Tantoyuca), quien busca reelegirse en el cargo

Rocío Hernández Villanueva (Morena), Distrito 3 (Tuxpan), quien sigue en su cargo

Rosa María Hernández Espejo (Morena), Distrito 4 (Veracruz), quien busca reelegirse en el cargo

Raquel Bonilla Herrera (Morena), Distrito 5 (Poza Rica), actual andidata suplente de Claudia Tello Espinosa, representante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” al Senado de la República por Veracruz

Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena), Distrito 6 (Papantla), quien busca la reelección

Mónica Herrera Villavicencio (Morena), Distrito 7 (Martínez de la Torre), quien busca la reelección

Natalia García Molina (Morena), Distrito 8 (Xalapa), quien asumió el cargo tras la licencia solicitada por la diputada Claudia Tello Espinosa (Morena) para contender por el Senado de la República por Veracruz

María Josefina Gamboa Torales (PAN), Distrito 12 (Veracruz), quien busca reelegirse en el cargo

Angélica Peña Martínez (PVEM), Distrito 13 (Huatusco), candidata a la diputación local de Alvarado, por la coalición “Sigamos haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM)

Rosalba Valencia Cruz (Morena), Distrito 14 (Minatitlán), quien sigue en el cargo

Valentín Reyes López (Morena), Distrito 17 (Cosamaloapan) y quien falleció el pasado 22 de marzo

Paola Tenorio Adame (Morena), Distrito 19 (San Andrés Tuxtla), quien busca ser reelecta en el cargo

Fidel González Santiago (Morena), Distrito 20 (Cosoleacaque), quien se mantiene en el cargo, porque el propietario Esteban Bautista Hernández participa como candidato a la diputación local por el distrito de Cosoleacaque.

La responsabilidad de prohibir el fracking recae en todo el Congreso, pero especialmente en los representantes de los distritos | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Cada pozo de fracking consume y contamina entre 9 y 29 millones de litros de agua. En medio de una crisis hídrica como la que enfrenta México, esto significa que estos legisladores no cumplieron con su deber de garantizar y proteger el derecho humano al agua de toda la población, especialmente de las comunidades donde ya se practica el fracking.

La organización CartoCrítica advierte que en unos meses los legisladores de la LXV Legislatura dejarán sus cargos, algunos buscarán la reelección o aspirarán a otros puestos de elección popular, dejando asuntos pendientes con sus electorados.

¿Qué es el fracking?

El fracking, o fractura hidráulica, es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo atrapado dentro de formaciones rocosas subterráneas. Esta técnica emplea agua a presión, arena y químicos potentes para fracturar estas rocas y permitir la extracción de los combustibles.

Además de contribuir al agravamiento de la crisis climática al extraer y quemar más combustibles fósiles, el fracking consume y contamina grandes cantidades de agua. Cada pozo puede ser fracturado decenas o incluso cientos de veces, utilizando enormes volúmenes de agua.

Se estima que el volumen de agua utilizado en las fracturas de un solo pozo varía de 9 a 29 millones de litros, e incluso puede alcanzar los 80 millones en algunos casos.

El fracking, o fractura hidráulica, es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo atrapado dentro de formaciones rocosas subterráneas | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

En Tamaulipas y Veracruz, hay más de 2 mil pozos fracturados en cada estado. El agua utilizada queda inservible debido a los químicos cancerígenos y peligrosos empleados en el proceso, lo que supone una amenaza para la salud humana y el medio ambiente.

Además, este proceso puede contaminar los depósitos de agua subterránea, lo que hace que el impacto real del fracking sea incalculable.