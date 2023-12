Escasez de agua y cobros excesivos: xalapeños exigen atención de autoridades

Habitantes de colonias de Xalapa, acusan que continúan con los problemas de agua, por lo que están inconformes por los recibos que tienen que pagar. Y es que, señalan que cada vez son menos días los que tienen de servicio, esto debido al sistema de tandeos que se ha aplicado este año.

Las colonias más afectadas por la falta de agua son la Rafael Lucio, Porvenir, Rafael Hernández Villalpando, Revolución, El Naranjal, Pomona, Moctezuma entre otras más.

Local Sin luz, ni agua; Grupo MAS anuncia suspensión del servicio en conurbación

En estos sitios, vecinos aseguran que aunque en los calendarios que dio a conocer la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) tenían agua 7 días al mes, en muchas ocasiones el día marcado con agua no llegaba debido a fugas, falta de presión o algún otros inconveniente que los dejaba sin el suministro.

Así mismo señalaron que están en desacuerdo con el pago adelantado, ya que en algunos casos pagan más de lo que deberían realizar pese a la falta del agua.

PAGAR POR LOS DÍAS DE SERVICIO PIDEN VECINOS

Filomena Vázquez destacó que la falta de agua en su colonia, la Pomona, ha hecho que los vecinos se reúnan para proponer que solo se paguen por los días de servicio. “Hemos platicado muchas personas del tema y creo se han hecho oficios, pero no hay respuesta, porque a veces viene el recibo bien caro y no hay agua. Esta situación la hemos vivido por muchos años. Siempre ha sido así en esta colonia”.

Respecto a solo pagar el agua que llega comentó: “Ya anduvimos realizando firmas y ya nos acercamos a la autoridad; si estamos estamos de acuerdo solo pagar el agua mientras llegue, porque en varias casas falta mucho”, comentó.

Señalaron que están en desacuerdo con el pago adelantado | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Por su parte, Omar, vecino de esta misma colonia, detalló que ya mandaron un escrito al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil para informarle que no se respeta el calendario de tandeos. “Y no nos avisan cuando la quitarán. Toda la colonia está así y antes eso no pasaba. Eso de que dieron los derechos de agua a nuevos fraccionamientos y a nosotros no nos lo dijeron, cuando aquí siempre hemos cumplido y debería ser así: no sabemos por qué tomaron esas decisiones”, cuestiona.

Doña Felicita Ortiz, aseguró que a ella nunca le falta el agua pero es debido a que toma medidas para su cuidado. Por ejemplo, para ahorrar reutiliza la de la lavadora al colocarla en botes y esa misma la usa para el baño, “eso fue lo que hablamos en el salón social de que la gente no tiene agua y hay que ahorrar”, indicó.

Dicen que no avisan cuando la quitarán y que toda la colonia está así, pero antes eso no pasaba | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Sin embargo, sí está a favor de la iniciativa vecinal de pagar solo por los días en los que tienen el servicio ya que el costo de los recibos es alto a pesar de la falta de agua. “Nos hemos reunido y hemos hablado de que el agua se pague solamente cada vez que llega, lo que sí es cierto es que el agua es muy cara y cobran lo que quieren”, comentó.

Por su parte, don Claudio Alonso Alarcón, habitante de la colonia Pomona expresó que para evitar el problema del agua, dijo que colocó un tinaco más grande y una pila en el patio.

“Sinceramente hace como tres años mandamos hacer una pila y cambiamos el tinaco y ya no nos falta el agua. Con esta alternativa no nos damos cuenta si la quitan o no como nada más vivimos mi esposa y yo aquí, por eso no nos falta”.

Un habitante de la colonia Pomona expresó que para evitar el problema del agua colocó un tinaco más grande y una pila en el patio | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Opinó sobre la iniciativa de sus vecinos de pagar el agua solo los días que llegué: “Yo creo que no está bien, no es bueno, porque no sabemos los trabajos que está haciendo CMAS y el Ayuntamiento, a veces hay fugas, entonces es cuando quitan el agua”, comentó.

En la colonia Moctezuma, Yazmín Bohorquez mencionó que aunque ella paga el agua a tiempo, de nada sirve ya que no llega como debería. “En mi colonia son menos días sin agua, cuando supuestamente hay calendario de tandeos. Ojalá CMAS ponga atención en eso, porque es injusto”, dijo.

Doña Mari de la misma colonia, igualmente acusa que el agua falta mucho en ese sector. “El recibo llega a tiempo para cobrar, pero no llega el agua como debería”, indicó.

Yazmín mencionó que aunque ella paga el agua a tiempo, de nada sirve ya que no llega como debería | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En tanto, María del Carmen, habitante de la colonia Cerro Colorado, señaló que aunque en ese lugar no sufren por la falta de agua, si considera que el recibo que ha pagado llega muy alto. "Nosotros cuando nos falta el agua es cuando hay fugas muy grandes, sin embargo, el pago que realicé fue muy alto, y no es justo”, dijo.

Destacó que un recibo le llegó de 300 pesos, cuando normalmente paga 180 pesos, “y fui a preguntar y me dijeron que era por una fuga que tenía, luego me dijeron que tenía una deuda de 9 mil pesos, como me gusta pagar el anual, pero pues tuve que pagar y ahora me sale en el recibo saldo a favor por esa cantidad, por eso iré a preguntar que pasó”, comentó.

Remarcan que es injusto que se pague el agua anticipada y no llegue los 30 días del mes | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

EN DESACUERDO CON EL PAGO ANUAL

María del Carmen, vecina de la colonia Revolución, dijo no estar de acuerdo con el pago anual anticipado toda vez que se hace un cálculo general del consumo, aunque muchas veces es excesivo ya que no hay agua durante varios días del mes. “No estoy de acuerdo en los pagos anuales, porque no siempre hay agua en el año y hay mucha gente que se queja de eso porque según, se pasan".

Y continuó: “Sí tenemos ese problema, la semana pasada nos quedamos sin agua sí nos hemos quedado varios días y nos llega caro el recibo a pesar de que no hay cae; deberían bajar el precio".

Doña Yolanda, también de la colonia Revolución, dijo estar en desacuerdo con el pago anual ya que aunque el agua no llega, si lo hacen los recibos. “Es injusto que paguemos el agua así y no nos llegue los 30 días del mes", destacó.

Rogelio, dueño de una tienda de la colonia Rafael Hernández Villalpando, aseguró que no es justo pagar por un mes completo o incluso por el año cuando no llega el agua por varios días. “La verdad yo no veo muy recomendable pagar así, porque luego se paga y el agua no llega igual", concluyó.

Cabe destacar que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), anunció que del 2 enero al 29 de febrero del próximo año, los xalapeños podrán realizar el “Pago Anticipado 2024”, antes llamado “Pago Anual”, es por eso que las oficinas centrales que se localizan en la avenida Miguel Alemán tiene presencia de personas que solicitan información.

Aunque Diario de Xalapa buscó a las autoridades de CMAS y la Regiduría 2 del Ayuntamiento de Xalapa para que dieran a conocer su postura sobre la propuesta ciudadana, no hubo respuesta.