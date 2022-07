¿Has sentido la canícula?, ¿está desapareciendo en Veracruz?

Aparentemente el periodo conocido como canícula en algunos sitios “empieza a desaparecer”, como es la zona del puerto de Veracruz, reveló el subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil, José Llanos Arias. Explicó que tras un análisis que realizaron, esa temporada en la que disminuyen las lluvias, tiende a desaparecer ya que no se ve esa reducción, sino que se mantiene prácticamente igual.

“Y bueno, es cosa de seguir analizando a qué se debe eso”, dijo el subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos. Abundó que cada año sucede lo mismo con la canícula dado que no tiene un periodo bien definido e incluso hay años “que ni se presenta”.

No obstante, señaló que generalmente en el estado de Veracruz, se puede dar entre los meses de julio y agosto y la mayor frecuencia de esta se da entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto.

“Ahí es donde ocurre más frecuente la canícula aquí en nuestro estado, eso es, por una parte, por otra, la canícula se da más del centro al norte del estado, hacia la zona sur, casi no hay presencia de la canícula”.



¿Cómo se determina cuándo empieza la canícula?

Llanos Arias explicó que un pronóstico de largo plazo no se puede hacer con mucha precisión por lo que no se puede dar la fecha exacta de cuándo empieza y cuando termina ese periodo pues es complicado; no obstante, insiste en que, de acuerdo a la estadística, son estos periodos (entre julio y agosto) cuando sucede.

“No quiere decir que no llueva simplemente que las lluvias disminuyen, se supone que ahorita desde junio hasta noviembre tenemos el periodo de lluvias, entonces existen dos picos máximos de lluvia, uno centrado entre junio y la primera quincena de julio y otro centrado entre la segunda quincena de agosto, septiembre y primera de octubre y precisamente entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto es donde tenemos esa disminución de las precipitaciones”.

Recordó que en el estado se tuvo un mes de junio muy lluvioso y si bien es cierto que se han tenido lluvias en lo que va de julio, estas han estado por abajo del promedio, lo que significa que el déficit de lluvia se ha dado desde el inicio de este mes.

“Ahora, vamos a ver cómo se presenta en las siguientes semanas; el pronóstico de lago plazo nos está indicando que la segunda quincena de julio también va a ser con déficit de lluvia, entonces si esto se cumple, por lo menos podríamos decir que la canícula podría durar hasta finales de julio y a un mayor plazo también se observa que las primeras semanas de agosto pueden ser también con déficit de lluvia y si se va cumpliendo quiere decir que la canícula este año va a ser visible y posiblemente sea un poquito más prolongada que en años anteriores”.

¿La canícula es la temporada más calurosa?

Además, Llanos Arias sostuvo que es falso que la temporada de canícula sea la más calurosa, puesto que para algunas zonas sí puede ocurrir, por ejemplo, el norte del país, pero para el estado, los valores de temperaturas más altos se dan en abril y mayo.

“Es donde se dan las temperaturas más altas. ¿Qué sucede con la canícula? Pues como disminuyen las lluvias, quiere decir que tenemos días con cielo despejado, por lo menos la mañana y la tarde despejada y luego hacia primeras horas de la noche ya se tienen algunas precipitaciones, pero entonces resulta que podemos tener varios días con temperaturas relativamente altas”.

Esa situación, explica el especialista, puede dar la sensación de que hace más calor y que las temperaturas son muy altas, “pero no es así, no se presentan las temperaturas más altas en el estado durante la canícula”.