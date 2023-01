¿Tienes problemas emocionales? Veracruz es tercer lugar en peticiones de apoyo

La desesperanza, los problemas de pareja, los familiares y la dificultad para expresar sus emociones, son las principales razones por las que las y los jóvenes buscan ayuda y orientación profesional.



De acuerdo con el reporte “Jóvenes. Cosas extrañas que les pasan”, entre enero y julio de 2022, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México atendió mil 552 reportes realizados por jóvenes del estado de Veracruz.

Con ello, la entidad veracruzana es el tercer estado con mayor número de solicitudes de atención por parte de jóvenes en el país, luego del Estado de México (10 mil 685 reportes) y Puebla (1,577).

Los reportes de las y los jóvenes, recibidos en el Consejo Ciudadano, aumentaron 11 por ciento en enero-julio de 2022 en comparación con el mismo lapso de 2021.

La principal razón por la cual buscan contención emocional son los problemas o ruptura con la pareja sentimental, con uno de cada cuatro reportes. Incluso, esta necesidad incrementó 17 por ciento en 2022 con relación al 2021, apunta el informe.



El 16 por ciento de quienes solicitan primeros auxilios psicológicos lo hace por ansiedad o depresión.



Al respecto, el estudio señala que “las y los jóvenes expresan un estado de ánimo apático ante actividades que antes disfrutaban, deseos de estar solas o solos, alejados de familiares o amistades, señales a las que, como parte de su entorno, debemos estar alertas para poderles brindar ayuda cuando la necesiten”.



También indica que sentirse incomprendidos o vivir en ambiente doméstico de violencia forma parte de los problemas familiares expresados por un 8 por ciento de las y los jóvenes, en tanto que 4 por ciento buscó ayuda para procesar el duelo por un familiar o persona cercana.

¿Cuáles son las principales necesidades?

Entre 2021 y 2022, el Consejo Ciudadano ha ayudado a 4 mil 017 jóvenes que llamaron o escribieron por ideación, planeación y tentativa suicida.



El principal motivo, con un 17 por ciento de los casos, es la desesperanza, que aumentó 64 por ciento en 2022, con relación al periodo enero-julio de 2021. Le siguen los problemas de pareja, los familiares y la dificultad para expresar sus emociones.



La depresión como causante de ideación suicida tuvo un incremento de 19 por ciento y la ansiedad de 26 por ciento.

¿Dónde se reportan más?

En México, el INEGI estima que el 93.4 por ciento de los jóvenes con acceso a internet lo utilizan para navegar por redes sociales.

Los reportes de las y los jóvenes revelan que en Facebook, Instagram y TikTok se enfrentan a problemáticas que a veces no denuncian por pena, temor a ser juzgados o vergüenza de haber caído en algún engaño.



Entre 2021 y 2022, el Consejo Ciudadano atendió 2 mil 240 reportes relacionados con Facebook; 60 por ciento corresponden a mujeres.



El análisis de los reportes permitió identificar que los delitos que más reportan las y los jóvenes ocurren o inician desde el mundo digital.



En Instagram, la principal problemática que enfrentan son las amenazas de publicar contenido íntimo o la publicación del mismo. Los reportes provienen, en tres de cada cinco casos, de mujeres.



TikTok se ha convertido en uno de los canales empleados por las y los jóvenes para preguntar por el apoyo psicológico del Consejo Ciudadano, gracias a la generación de contenido que les habla en su propio idioma y les incentiva a sentir confianza en que serán escuchados sin juicios ni prejuicios.



El informe también revela que la sextorsión es un delito que se ha incrementado en un 40 por ciento entre las y los jóvenes de México y otros 34 países de donde se han recibido reportes, y cuatro de cada cinco víctimas son mujeres.



En el Consejo Ciudadano les apoyan a procesar las afectaciones emocionales, conocer esquemas de ciberprevención y denunciarlo.

Para la elaboración del reporte “Jóvenes. Cosas extrañas que les pasan”, el Consejo Ciudadano tomó la serie Stranger Things (de Netflix), como una referencia contemporánea y utiliza este concepto para decirles que eso que a veces parece tan “extraño”, en realidad lo viven millones de jóvenes en el mundo, es decir, no se encuentran solos o solas.



Así como la canción “Running up that hill” de Kate Bush le sirve a Max para escapar de Vecna, el acompañamiento del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México funciona como ese portal que ayuda a las y los jóvenes a salir del “Upside Down” o el “otro lado” en el que se sienten atrapados.



Para ello pone a su disposición la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 555533-5533, la Línea Chat Nacional Diversidad Segura 800 000 5428 y la Línea contra la Trata de Personas 800 5533 000.