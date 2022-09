Diseño de ciudades debe hacerse con perspectiva de género; ¿por qué lo dice arquitecta?

En los temas de urbanismo y movilidad también es necesario que se empiece a diseñar con una perspectiva de género, de inclusión y con toma de conciencia de que hay una gran diversidad de necesidades para habitar la ciudad, indica Hermida Rubio Ortiz.

Ante el crecimiento de la población en Xalapa y las necesidades que presenta su población para desplazarse, la académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana critica que se diseñe para una “élite dominante”.

En foro organizado por la Coordinación de Sustentabilidad (CoSustenta), habló de una perspectiva interseccional. Y es que apunta que desde las escuelas de arquitectura se dice que los espacios deben ser neutros, para todo el mundo, cuando no es así.

Opina que la edad, el género, la condición de discapacidad, las condiciones físicas, el nivel de ingresos, la orientación sexual, la educación y muchos otros factores hacen que el entorno sea más discriminatorio con ciertas personas y enfatice privilegios para otras.

“Se nos enseña a diseñar con parámetros homogéneos y con medidas que vienen ya de hace muchos años atrás y que corresponden a una persona específica, pero se debe hablar de la inclusión y el derecho a la ciudad y a los espacios de todas las personas”.

Al respecto indica que para diseñar cruces de avenidas y calles se debe pensar en que también son para las personas adultas mayores, para quienes presentan alguna condición de discapacidad o tienen enfermedades que les impiden subir escaleras, en el caso de los puentes peatonales.

Al referirse a la perspectiva de género, apunta que el hecho de ser mujer hace tener ciertas actividades con las cuales se vive la ciudad de manera diferenciada a la de los varones.

“Todo el mundo tiene un riesgo en el espacio público, sin embargo las mujeres tenemos todos los días el riesgo de acoso callejero, de manoseo y hasta de violación, si hay un cruce con barreras visuales y no hay iluminación, se puede tornar un espacio inseguro para ser receptora de algún daño”, señala.

La urbanista añade que podrá haber incluso rampas o escaleras pero si no se toma en cuenta los riesgos no se está solucionando del todo la movilidad urbana. Puntualiza que las mujeres en México son responsables de los cuidados hacia otras personas, responsables de hacer de comer, de llevar a la escuela y de moverse a muchos lugares en un solo día; “tienen que ser tomadas en cuenta”.

La arquitecta llama a reflexionar sobre el tema y la necesidad de políticas públicas más integrales e inclusivas.



Considera que sí se puede mejorar la estancia en el espacio público con responsabilidad política y la conciencia de deuda histórica que tienen las instituciones con este tema.

Como sociedad, dice, corresponde exigir el cumplimiento pero también tener una participación activa: “Se necesitan testimonios, voces, para integrarlas al diseño”.

Por otro lado, ve importante hacer un ejercicio de reflexión individual para conocer cuáles son los privilegios propios y así ser empático con quienes no tienen las mismas posibilidades al andar la ciudad.