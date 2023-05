Que intervenga AMLO y Cuitláhuac en caso de cafetaleros detenidos, piden productores

Eligio Ruiz González, cafetalero y hermano de Cirio, detenido desde el pasado 26 de mayo junto con otros productores hizo un nuevo llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente Andrés Manuel López Obrador para intervenir en el caso y dejarlos en libertad.

Luego de que el mandatario estatal dijera que se trata de un asunto entre particulares y "que podía haber un arreglo entre las partes", remarcó que el único arreglo es que Agroindustrias Unidas de México (AMSA) retire la demanda por falsas acusaciones.

Expuso que la única comunicación que han tenido con Cirio ha sido vía telefónica y que está "aparentemente tranquilo", pero que no cesarán en su exigencia de justicia.

Agregó que hablar de una "reparación de daños es inaceptable" pues sería aceptar cargos por algo que no cometieron. Esto luego de que la empresa AMSA los responsabilice del incendio generado en el beneficio de café en Ixhuatlán del Café.

"Entonces pedimos la intervención urgente de Obrador y Cuitláhuac en esto, (los abogados) dicen que vamos a ganar la demanda, pero no nos queremos confiar por eso lo de las intervenciones".

Refirió que sus gestiones se han mantenido en tratar de que haya comunicación con grupo ECOM Agroindustrial LTD, de donde depende AMSA, para que retiren demanda.

"Es injusto que se permitan demandas con acusaciones falsas y muy graves, Cirio no es delincuente, el no hizo disparos al aire, no cargaba bombas Molotov ni bidones de gasolina. Libertad inmediata para Cirio y los demás productores de café".

Recordó que este día estarán en Huatusco donde se llevará a cabo la audiencia de seguimiento del caso a las 18:00 horas y donde continuarán con su demanda para dejar en libertad a Cirio, Viridiana, ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Crisanto, Minervo y Abraham.