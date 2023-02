¿Una rica nieve de berenjena? En Naolinco puedes encontrarla

Visitar Naolinco y no degustar las nieves de frutas típicas de la región es casi un delito, como es la de sabor berenjena, expresa gustoso Víctor Manuel Rentería Aparicio, propietario del negocio “Nieves y helados De Pablos”.

Las nieves de esta localidad son famosas, sin duda son uno de los numerosos atractivos que tiene Naolinco; sin embargo, en esta Cuesta de enero los comerciantes lamentan que sus ingresos han sido impactados por la disminución de los gastos por parte de las familias; “pero nos ha pegado también el alza a los insumos”.

Víctor Manuel Rentería Aparicio que es uno de los neveros con mayor tradición para las familias naolinqueñas, que tiene su negocio en la zona que está entre el atrio de la iglesia principal y el Parque central, explica que las primeras semanas del año han sido complicadas porque las ventas han sido bajas, no es como en otros años.

Señala que si bien los fines de semana su actividad aumenta porque llegan visitantes atraídos por la riqueza cultural de Naolinco, su gastronomía y la venta de calzado de piel, “no es suficiente para recuperarse aunque nos sube un poco la chamba, pero en general la notamos un poco más baja de lo normal”.

Si llega turismo los fines de semana, “eso es muy bueno porque nos compran a todos los comerciantes que estamos en esta zona comercial porque saben que todos los productos son de calidad como todo lo que hacemos en Naolinco”.

¿Cómo ha afectado la cuesta de enero a los neveros de Naolinco?

La Cuesta de enero si nos ha afectado mucho en esta ocasión, dice. “Nos ha dejado un incremento de más del 40 por ciento en el precio de los insumos que utilizamos como son leche y azúcar, principalmente”. Tiene como regla usar fruta natural en todas sus nieves, que dice que en algunas se ha incrementado el costo hasta en 40 por ciento.

Pero como es un comerciante positivo y sensible a la situación, expone que para enfrentar la crisis que les deja la famosa Cuesta de enero solo les queda más que seguir ofreciendo calidad y precios competitivos, “nosotros no hemos elevado el costo a nuestros clientes, porque de otra manera los afectamos y no queremos eso”.

Para que el turismo siga llegando, explica que tratarán de dar los mismos precios, mantener la misma higiene y calidad en sus nieves de coco, vainilla, fresa, limón, maracuyá y berenjena. “Sabemos que nuestro éxito depende del trato que se ofrece al turismo y lo mejor es trabajar para que sigan llegando a Naolinco, porque nos beneficiamos todos”.

Explican que tratarán de dar los mismos precios, mantener la misma higiene y calidad en sus nieves de coco, vainilla, fresa, limón, maracuyá y berenjena | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa Los precios no pasan de 20 pesos, tiene de 17 y 10 pesos para todos hay | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Cuáles son los precios de las nieves de Naolinco?

Los sabores más tradicionales y los que más buscan los clientes son coco, mamey y berenjena, que es un fruto típico de esta zona. Su sabor es muy rico y se usa para hacer vinos, agua y nieves, entre otros.

Los precios no pasan de 20 pesos, tiene de 17 y 10 pesos para todos hay y los han sostenido desde el año pasado.