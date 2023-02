¿Sabes qué es un banco de alimentos? En Xalapa apoyan a familias

Este inicio de año disminuyeron las donaciones que recibe el Banco de Alimentos Maná de parte de empresas, pero no la demanda de apoyo de alimentos que sigue al alza. La directora de ese organismo Elsa Elena Ruiz López expone que tras la pandemia de Covid-19 hay más familias que recurren a este organismo a solicitar el apoyo, por lo que actualmente atienden a alrededor de 33 mil familias y no podrían ampliar la cobertura porque las donaciones no alcanzan.

Elsa Elena Ruiz resalta que se traía un fuerte empujón del año anterior en que hubo muchos apoyos de empresas nacionales e internacionales que donan y canalizan alimentos para el banco; “nos llegó más frijol y arroz de las empresas, nos enviaban mucha leche Lala y Alpura”.

El Banco de Alimentos no solo atiende a familias de Xalapa, también a muchas de los municipios de Coatepec y a Perote donde se atienden a comunidades como Frijol Colorado y se llega hasta a Atzalan, donde se tienen un programa canalizado a productos cafetaleros que junta con la empresa Nestlé los han apoyado a productos para estas comunidades en las faldas del Cofre de Perote.

Aspecto del edificio del Banco de Alimentos | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

¿Qué tanto a cambiado el padrón de beneficiarios?

Tras la pandemia el padrón de beneficiarios se incrementó como en 20 mil personas, se llegó a 30 mil, pero ahora son 33 mil a los que se apoya, esa cifra se estabilizó porque no es posible entregar más alimentos en este momento.

“Tampoco se puede crecer más porque se depende de lo que donen las empresas, situación que no es tan rápida como el aumento de personas que necesitan apoyos”.

En este momento han tenido menos apoyos de parte de las empresas seguramente porque es inicio de año y requieren hacer ajustes, hacen inventarios y eso hace que frecuentemente a inicio de año frenen las entregas que se reciben.

Explica que los alimentos que más necesita la población son arroz, frijol, leche para los niños y pan, producto que nunca falta porque tienen donadores que les cumplen diariamente.

Explica que tratan de tener siempre frutas y verduras, situación en la que reciben ayuda de los productores agrícolas regionales y locales. “Nos entregan chayotes, brócolis, malanga, zanahoria; sin fin todo lo que se puede acopiar, lo reciben para poder entregar una despensa nutritiva a las familias".

Recuerda que el apoyo que da el Banco de Alimentos consiste en una despensa, que el área de nutrición, la hace de forma sana con lo que se tiene cada día; “no podemos ofrecer algo que no nos donen”.

Se hace una despensa base, por lo que dan una cooperación de 80 pesos, “ellos vienen cada 15 días y se busca que lo entregado sirva para que se alimentan por lo menos el 80 por ciento de sus necesidades de ese lapso de tiempo”.

Resalta que los miércoles se apoya ahí sin ningún costo a unas 500 personas entre como discapacitados, niños, madres solteras y adultos mayores, con una despensa para que atiendan sus necesidades.

¿Cuántos años tiene el Banco de Alimentos?

Por su parte, la presidenta del Patronato del Banco de Alimentos Maná, Irma Chedraui Obeso, explica que por 24 años han buscado apoyar al mayor número de familias xalapeñas con productos que les son donador por empresas.

En un principio, recuerda está labor resultó bastante complicada, “pero todo surgió por una invitación de un compañero diputado, cuando ella era congresista, “todo se resolvió de forma rápida para que se creará este organismo y a él llegaron personas altruistas que quisieron trabajar en este proyecto que en estos años han logrado superar todas su metas”.

Cada día se apoya a decenas de familias | Foto: Jesús Escamiroza

Expresa que los retos siempre fueron complicados, “mi apellido no ayudó mucho porque había quien creía que los productos se venderían, pero tras ver que los beneficios que se otorgaban a los más necesitados llegaron a las familias empezaron a crecer las donaciones y así creció en banco de Alimentos Maná.

Se ha logrado tener varios almacenes y elevar el número de personas a las que se les entregan alimentos, este siempre ha sido un proyecto loable y en el que participan grandes empresas que saben que con sus donaciones ayudan a familias necesitadas, lo que los convence de seguir adelante. Este proyecto ha sido una gran satisfacción personal y son cada vez más conscientes de que hay mucha necesidad”, concluyó.