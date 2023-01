¡Tacos de guisado! De un antojo a un exitoso negocio de comida; la historia de Lizz

Orizaba, Ver.- Lo que empezó como un antojo durante su embarazo se convirtió en el emprendimiento que por más de 5 años le ha brindado satisfacciones varias, entre ellas, preservar la sazón de su madre y su abuelita, esta es la historia de Celizette Straffon Salas y su negocio de comida "Taquitos de Cazuela Lizz".

Lizz, como es conocida por sus amigos y familiares, tenía el antojo de unas rajas poblanas y habiendo probado las de su abuelita y mamá sabía que eran las ideales, "así surgió la idea en una noche y al otro día lo hable con mi familia, me dijeron que buscará un sitio para ofrecer tacos de guisados y conseguí el lugar, todo se dio en una semana".

Esta es la historia de Celizette Straffon Salas y su negocio de comida "Taquitos de Cazuela Lizz" / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

En su familia, tenían la costumbre de cocinar en casa y comer todos juntos, por lo que las cazuelas de barro eran parte de su alacena y en ellas encontró el plato ideal para poder realizar su emprendimiento, siendo que en aquellos años empezó a ofrecer rajas poblanas, salsa de chicharrón, bistec con rajas, salchicha y frijoles.

Con el paso de los años los clientes fueron dando la idea de los nuevos guisos, "me preguntaban por la rellena, pollo con jitomate, era del diario sacar 3 guisos nuevos y al otro día ofrecerlos".

En ese momento, para Lizz su mamá ha sido un apoyo constante quien le ha dicho que lo que se quiere se puede, ahora su mamá y su tía forman parte del equipo que conforma su emprendimiento, mientras que su hijo se vuelve catador de guisos y él es feliz.

El emprendimiento crece y se vuelve servicio de banquete

Tres meses después de que nació su negocio, uno de sus clientes le sugiere servir en una fiesta dándole a Lizz la lista de los guisos deseados, siendo ese el primer evento, "ampliar la lista nos abarcó alrededor de 7 meses y con el paso de los años aumentaron más hasta llegar a formar 160 platillos diferentes que pueden ser saboreados en una tortilla hecha a mano".

Sin embargo, como muchos negocios, ella vio poca clientela durante la pandemia de Covid-19, no obstante su mente, cazuelas y utensilios de cocina no dejaron de trabajar, pues innovó unos platillos que en su familia son aclamados como lomo en zarzamora con chipotle, pescado empanizado con bbq y zarzamora así como las salsas de mango, piña y fresa con habanero.

Sin cerrar su local, vio pospuesto el servicio de banquetes, pero este "tiempo libre" le permitió a Lizz crear adecuaciones donde los motociclistas empezaron a buscarla para el reparto a domicilio.

Tener su local y mudarlo a eventos que le han permitido llegar a salones y casas donde sus clientes le abren las puertas al servicio que ofrece, "empecé con un comal y la gente comía los taquitos en la banqueta, ahora mi local es pequeño, pero lo amo, pues se sumó al equipo Alejandra Esquivel, quien vino a dar un plus a las mesas, poniendo detalles y adornos varios que dan un toque creativo a su emprendimiento".

¿Cuánto tiempo se llevan en la preparación de guisos?

Ella, estando en cocina, comenta que desde jueves empieza a desaparecer, es decir, su vida se va en la compra de insumos para hacer los guisos de aquellos servicios que tengan ese fin de semana, el montaje, la cocina y servir.

Recalca que hay guisos que deben de realizarse un día antes de servirse, pero estos tienen que ser revisados constantemente, "no hay día y noche, me encanta, a mí la cocina me salvo de muchas maneras y es mi espacio, puedo pasar 20 horas y estoy agradecida por eso".

Su vida se va en la compra de insumos para hacer los guisos de aquellos servicios que tengan ese fin de semana / Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

Lizz señala que el aumento a los precios de los productos de canasta básica han sido diariamente y que la situación sería complicada sobreviviendo a la pandemia de Covid-19, la baja de ventas y si querían comer tacos había quienes tenían que ahorrar para comer todo ese día o darse un gusto.

"Tratamos de mantenernos en lo coherente con los precios, si bien todo tiene que ser redituable, tenemos proveedores que han sido conscientes y no hacen crear conciencia de los bolsillos de nuestros clientes y eso se agradece porque seguimos en el concepto de calidad con precio".

Ella recomienda a las mujeres que están en busca de emprender un negocio viendo en la cocina un apoyo para su economía a que hagan su negocio y si requieren de apoyo con recetas, ella les puede orientar, pues tiene la firme idea que hay espacio para todo.

