Denominada Ley Monse ya fue dictaminada, esperan que mayoría del Congreso rectifique

La diputada local del PRI, Anilú Ingram Vallines señaló que la denominada Ley Monse, que se encontraba en la congeladora, ya fue dictaminada, por lo que se espera que sea presentada ante el pleno para su análisis y votación.

En entrevista, consideró que desde el grupo con mayoría en el Congreso local se debe rectificar y tomar en cuenta de que se trata de una iniciativa que busca lograr justicia para las víctimas de feminicidio.

“Ya está dictaminada, fue dictaminada de manera favorable en el proceso, no es una iniciativa de oposición, es una iniciativa que pudo caer en manos de cualquiera de los diputados y en el caso del grupo legislativo del PRI lo habríamos acompañado porque esa es la realidad”, dijo.

Local Diputada de Morena justifica que no haya pasado dictamen de la denominada Ley Monse; ¿qué dijo?

Confió en que la mayoría en el Congreso local rectificará, “estamos a tiempo, espero que sentemos un precedente, pero, sobre todo, que no se considere que es una iniciativa de oposición”.

Destacó que esta misma iniciativa se ha presentado en varios estados del país con la colaboración de la Colectiva Brujas del Mar, cuyas integrantes fueron parte fundamental de la creación de esta iniciativa.

“He seguido muy de cerca el proceso tortuoso que está llevando la familia de Montse, con quienes, reitero mi solidaridad, con quienes reitero que se actúe en el marco de la ley, que no se tuerza la ley en Veracruz y estamos vigilantes en el proceso, pero si tuviéramos la Ley Monse no tendría que estar la posibilidad de ser excluidos de complicidad sus padres, ayer vi el actuar con el que finalmente van a continuar rindiendo cuentas ante la justicia. La justicia tiene que ser pareja, apegada a la Ley y a derecho”, expresó.

Recordó que la denominada Ley Monse en la Cámara de Diputados no corresponde a la iniciativa generada a nivel estatal, “como la aprobaron en la Cámara de Diputados, más allá de que no es la Ley Monse porque no lleva la venia de los padres de Monse que buscan justicia".

Anilú Ingram Vallines destacó que esta misma iniciativa se ha presentado en varios estados del país con la colaboración de la Colectiva Brujas del Mar | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Mencionó que Veracruz es segundo lugar nacional en feminicidios, cifra que, lamentablemente, va en aumento; sin embargo, desde el Congreso local se ha hecho caso omiso a las necesidades que tienen las mujeres.

“Hay mucho que avanzar en la materia y en lo que se refiere al Poder Legislativo es muy lamentable la necesidad, la realidad a la que nos enfrentamos las mujeres en Veracruz y que no se quiera, por el grupo de la mayoría, legislar”, expuso.

¿En qué consiste la denominada Ley Monse?

La denominada Ley Monse se trata de una iniciativa de Decreto que reforma los artículos 26, fracción II, 345 párrafo primero y la fracción II; y deroga la fracción III del artículo 345 del Código Penal, la cual tuvo origen con el feminicidio de Montserrat, registrado en el puerto de Veracruz en abril del 2021 y por el cual señala como el presunto responsable a Marlon “N”, quien en ese entonces era su pareja sentimental. Se determinó que fuera denominada Ley Monse con el aval de los padres de Montserrat.

Anilú Ingram Vallines arremetió en contra de las y los legisladores de Morena por dejar fuera el dictamen de discusión de la denominada Ley Monse | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En diciembre pasado pese a que se contemplaba que fuera presentado ante el pleno del Congreso local el Dictamen de reforma al Código Penal de Veracruz en materia de encubrimiento, denominado Ley Monse, este quedó fuera de la orden del día, lo que fue calificado por las Colectivas feministas como una omisión, una falta de respeto a las víctimas de este delito, un acto de ignorancia e incoherencia entre el discurso y el actuar de parte de los y las representantes de Morena.

En el pleno del Congreso local la diputada Anilú Ingram Vallines, autora de la iniciativa de reforma que fue generada con la colaboración y consenso de Colectivas, juristas, especialistas en feminicidios, legisladoras locales y representantes de la Fiscalía General del Estado, subió a tribuna para hacer visible la molestia ante el rechazo de presentar el documento para su votación.