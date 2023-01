Ante conflicto, no descartan desaparición de poderes en Sayula de Alemán

Veracruz, Ver.- La presidenta del Congreso del Estado, Margarita Corro Mendoza mencionó que no se descarta la desaparición de poderes tras el conflicto que existe entre la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, el síndico y los regidores.

Explicó que los problemas se presentan desde hace un año pero por las argumentaciones que se han dado no se ha podido resolver el conflicto.

Sin embargo, reconoce que los problemas en este ayuntamiento ya repercuten en los empleados y ciudadanos por lo que es urgente una solución.

Local Nada resolvió el Congreso; conflicto en Sayula sigue

¿De qué forma se ha intentado resolver el conflicto en el ayuntamiento de Sayula de Alemán?

"No se descarta de ninguna manera (la desaparición de poderes), aquí no se le solapa a nadie y vamos a evitar que siga afectándose a la ciudadanía. Yo creo que no demora en haber una respuesta al respecto, porque ya tenemos una presidenta de la comisión de gobernación y tendrá que hacer acciones para que se llegue a una solución al respecto", expresó.

La legisladora, afirmó que desde el inicio se intentó conciliar con la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas y el síndico, Bartolo Lagunes, pero ambas partes han incurrido en irregularidades y tampoco se ha logrado mediar.

"Lo primero que hicimos fue llamar a las partes, lo primero es que tiene que haber argumentos que ellos tengan de lado y lado, recuerdan que nosotros somos conciliatorios, aun así nos reservamos el derecho de llegar a otras instancias como la fiscalización, como intervenir tesorería", dijo.