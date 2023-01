Nada resolvió el Congreso; conflicto en Sayula sigue

A seis días de que los trabajadores del ayuntamiento de Sayula de Alemán iniciaran paro de brazos caídos ante la falta de pago de cuatro quincenas y el aguinaldo, desde el Congreso local no se ha brindado una solución a la problemática.

El Cabildo presentó la solicitud de desaparición de poderes ante el Legislativo, pero ésta no ha sido atendida por la Comisión de Gobernación, ya que no se ha instalado en la presidencia la diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe.

Ayer martes el Cabildo, teniendo como representante al síndico Bartolo Grajales Lagunes, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el robo de seis cámaras de vigilancia del palacio municipal por personas presuntamente enviadas por la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Corro Mendoza, reconoció que ante la falta de soluciones se está afectado a la población.

Local Tras crimen de alcalde, congreso llama a suplente de Rafael Delgado

"Sabemos que ha sido complicado desde el año pasado, espero que ahora que esté al frente la nueva presidenta se reinstalen los trabajos", expuso. Mencionó que en el Congreso local ya atendió las solicitudes de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, pero no se ha logrado una solución al respecto.

Señaló que los conflictos entre los integrantes del Cabildo que han sido atendidos en el Congreso local se deben a la mala interpretación de la Ley Orgánica.

De la misma forma, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, consideró que desde la Comisión de Gobernación se está a la espera de que desd la Secretaría de Gobierno "se pueda tocar el tema, se hagan mesas conjuntas". Mencionó que está a la espera de que la Comisión de Gobernación realice los dictamentes correspondientes y le entregue un dictamen.

"Como Comisión no me ha llegado un documento que marque la pauta para actuar. No se ha dejado el tema, pero tenemos que ver hasta dónde podemos participar como Congreso, es un tema de gobernabilidad que tiene que ver mucho con el Ejecutivo", comentó.