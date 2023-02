¿Hiciste un posgrado? Enfrentarás el campo laboral más preparado

El cursar una licenciatura y tener un posgrado puede representar un sacrificio, pero vale la pena pues da la oportunidad a los jóvenes de enfrentarse al campo laboral mejor preparados.

La encargada del Departamento de Difusión y Vinculación del Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado, Elena Ortega, recordó que, en el instituto, se ofrece el doctorado, una especialidad y están por sacar un posdoctorado que será para maestros con valor escalafonario y otros beneficios.

¿Es suficiente una licenciatura en la vida laboral?

“Realmente ahora no solo basta con tener una licenciatura, ahora tener un posgrado como en este caso nosotros que nos interesan los maestros, tenemos especialidades y maestrías enfocadas a educación y derechos y nos parece que siempre, sobre todo en la educación, hay que estar más preparado por el servicio que se da con los niños, adolescentes y todo lo demás”.

Elena Ortega, Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado, habló de los beneficios de hacer un posgrado | Foto: David Bello

A su decir, existen además otros beneficios para los maestros al prepararse más, como la promoción vertical donde les aumentan el salario si están mejor preparados.

“Realmente es una gran oportunidad, nosotros tenemos becas muy accesibles y sobre todo inscripciones gratis para cualquier posgrado que cursen con nosotros. La gente tiene la idea de ‘no voy a cursar un posgrado porque es muy caro, entonces ahorita también eso del tiempo no es un pretexto porque los posgrados que tenemos son presenciales y en línea y esto le ayuda mucho a la gente para que pueda trabajar y en sus tiempos libres poder estudiar”.

Ana Isabel Triana del Río del departamento de Difusión de la Universidad Gestalt de Diseño dijo que ahora hay mayor interés sobre todo en las nuevas carreras enfocadas hacia la parte multimedia y digital como son animación digital y diseño web y arte digital, así como diseño gráfico.

Señaló que ahora hay más mujeres que se atraen por este tipo de carreras y consideró que los jóvenes deben buscar la institución educativa que le dé las mejores herramientas para enfrentarse al mundo laboral.

Sergio Ordaz del Instituto Universitario Puebla opinó que la competencia en el campo laboral es importante, de ahí la necesidad de estar cada vez más preparado y encontrar mejores oportunidades.

“Actualmente nosotros sabemos que lo que es el campo laboral es muy importante ya contar al menos con una maestría para tener una buena competitividad a lo largo de la vida laboral. Nosotros fomentamos mucho que los alumnos continúen con la maestría para que ellos puedan tener un mayor conocimiento profesional”.

La coordinadora del área de promoción de la Universidad UNITEX, Nora Landa Caraza, refirió que como institución educativa siempre están buscando que los jóvenes tengan una formación no solo educativa sino personal pues ello les permitirá tener un mejor desarrollo profesional.

“En nuestro caso, nosotros buscamos que los jóvenes tengan su preparación tanto personal como educativa, nosotros tenemos la ventaja de que el 80 por ciento de nuestros egresados consiguen trabajo ya que contamos con más de 50 convenios con instituciones públicas o privadas”.

Arturo Galán Osorio recepcionista de IAM Asesorías dijo que parte de los cursos que ellos les dan es con la intención de que los jóvenes cursen una carrera y logren tener una buena educación y estén preparados para el futuro pues es lo que el país necesita.

Arturo Galán habló sobre los cursos que imparten y el seguimiento a los alumnos | Foto: David Bello

“Nosotros damos exámenes de diagnóstico, damos seguimiento para ver qué es lo que falta enfocar para que vaya con tal seguridad al examen de ingreso y realizamos simuladores para ver su progreso. El año pasado teníamos hasta el 90 por ciento de los alumnos aceptados, se les da un curso individual a cada alumno”.

Sandra Hernández, secretaria del Instituto Educativo Veracruzano, consideró que no se puede perder de vista que el tener una carrera profesional brinda más oportunidades y mejores expectativas de vida por lo que no debería ser opción dejar la escuela y no cursar una licenciatura.

“Nosotros pensamos que si tu estudias una carrera te abres camino, te dan mejores oportunidades y te abre nuevas expectativas para la vida, hay muchos chicos que abandonan la escuela y caemos en lo que es el conformismo y el no saber que tenemos nuevas oportunidades para alcanzar una mejor economía, un mejor estrato social, una mejora emocional para nosotros y nosotros queremos ofrecer son esas oportunidades que ellos pueden alcanzar teniendo una educación de calidad”.

La asesora de licenciaturas ejecutivas del Instituto Universitario Veracruzano, Wendy Hernández, afirmó que, si bien tener una licenciatura no garantiza tener un puesto superior en alguna empresa, el aprendizaje que la universidad brinda no se puede adquirir tan fácilmente en otro lugar por lo que se debe hacer esa inversión.

“El tener una licenciatura no garantiza que tengas un puesto superior en una empresa; sin embargo, el aprendizaje no lo vas a adquirir comúnmente, el aprendizaje es una inversión y eso te va a ayudar y será la herramienta para salir adelante en tu día”.

Angélica Castillo, coordinadora académica de Computación del Golfo en Xalapa coincidió en que, si se desean tener mejores oportunidades laborales, los estudiantes deben prepararse con una carrera universitaria y siempre buscar estar capacitados.

“Para los estudiantes, estar capacitados es importante para su currículum, para el empleo que busquen, para el profesionista en el área laboral, aunque tenemos cierto nivel básico, lo importante es no quedarse en ese nivel sino buscar la forma de crecer para tener mayores oportunidades laborales”.

La directora de enlace del Centro Educativo Universitario Siglo XXI, Angélica Ortiz, consideró que si un joven tiene el interés de prepararse y cursar una licenciatura, se sentirá atraído por cursar un posgrado y ello le dará cada vez más herramientas para enfrentarse al mundo laboral.

“Es importante porque logramos crecer, ser mejores personas internamente, superarnos nosotros por nosotros mismos para ser así mejores ciudadanos y también es muy importante tener la licenciatura para tener muchísimo más progreso y realmente si estudian una licenciatura yo sé que les va a gustar y la maestría va a venir de pie”.