“El Papa Francisco envía sus bendiciones y su amor a Xalapa”: Arzobispo

Xalapa, Ver.-“El Papa Francisco envía sus bendiciones, su amor, su afecto, su gratitud a todos y cada uno de ustedes, él sabe de Xalapa y de todo lo bueno que estamos tratando de hacer con la ayuda de Dios y la protección de María Santísima”, dijo el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, tras su reciente encuentro con el Papa Francisco en Roma.

Tras algunos domingos ausente, el prelado regresó a oficiar la eucaristía desde la Catedral Metropolitana de Xalapa donde dijo que es el vocero y “humilde transmisor” del cariño y la estima de Santo Padre a todas las familias, los jóvenes, niños, enfermos, sacerdotes, religiosas y fieles laicos de la Arquidiócesis de Xalapa.

“También de nuestra parte agradecer al Papa su presencia, que es siempre presencia del amor de Dios, porque sus palabras, sus gestos, su oración, su entrega de todos los días son un gran estímulo, una gran inspiración para todos nosotros que estamos llamados a seguir a Jesucristo como verdaderos discípulos y apóstoles totalmente generosos al señor”.

El Arzobispo pide a los feligreses que acudieron a la eucaristía enviar un aplauso al Papa Francisco por todas las bendiciones a la feligresía.

¿Cuándo se reunió el Arzobispo de Xalapa con el Papa Francisco en Roma?

Del pasado 18 al 24 de junio, el arzobispo de Xalapa Jorge Carlos Patrón Wong junto con el obispo auxiliar José Rafael Palma Capetillo, realizaron una visita pastoral donde tuvieron un encuentro con el Papa Francisco que se denomina “ad limina”, en la que se abordaron temas como la inseguridad, sistema de salud, pobreza y la pérdida de feligreses.

Ya en su homilía Patrón Wong agrega que hay personas entorno a los católicos que ya viven el reino de Dios porque son sencillas, humildes y ellos y ellas deben ser la razón de inspiración y no los prepotentes, corruptos, mentirosos, narcotraficantes o que están en medio del alcoholismo o drogadicción.

“Porque hoy penosamente queremos imitar a los prepotentes, a los poderosos, a los que aplastan a otros, a los ricos con riquezas llenas de corrupción, a políticos y gente mentirosa, cínica, corrupta, al narcotraficantes, a gente que vive en alcoholismo, las drogas, desenfrenos sexuales, no pueden ser estos personajes los que influyan en nuestra vida, no los podemos tener como modelos, no pueden ser hoy los influencers, los que influyen en nuestros deseos, en nuestros sueños, especialmente de los jóvenes, pero también de los adultos”.

Asimismo, llama a aprovechar las vacaciones para estar en oración y “descansar en Cristo”, y planear tiempos de lectura espiritual y meditación de la palabra de Dios.