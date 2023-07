Hay que estar atentos a los mensajes del "enemigo": Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong hizo un llamado a los católicos a estar atentos de algunas narrativas, actitudes, programas, proyectos, movimientos que lo único que hacen es sembrar “mala hierba”, destrucción, muerte, lucha y enfrentamiento.

“Si no estamos atentos, si nos dormimos, entonces el enemigo siembra la cizaña, hay que estar vigilando que no nos estén sembrando la mala cizaña, la mala hierba, cuidadito con algunos discursos, con algunas narrativas, actitudes, programas, proyectos, movimientos que lo único que hacen es sembrar mala hierba, destrucción, muerte, lucha y enfrentamiento”.

Durante su homilía en la Catedral Metropolitana de Xalapa al referirse a la parábola del sembrador y la cizaña que comparó con la mentira, corrupción, pecado, cinismo y la injusticia, dijo que se puede dar una respuesta cristiana al mal que se vive todos los días en México.

“Lo primero es que Dios que solamente siembra semillas buenas, el enemigo, el maligno, el contrario siembra la cizaña entonces no podemos vivir ingenuamente”.

¿Por qué es importante estar atentos a los mensajes?

Y es que remarca que junto a las semillas buenas que hay en el corazón, la familia, la sociedad y la iglesia, en la oscuridad, en la noche, cuando “estamos descuidados”, se siembra la semilla mala.

“La primera lección es no estemos dormidos, no vivamos esas vacaciones donde me alejo de Dios, me alejo de la iglesia, me alejo de la vigilancia natural que debemos tener, examinando nuestra conciencia y corazón, ser honesto de nuestras debilidades, limitaciones porque si no estamos atentos, si nos dormimos, entonces el enemigo siembra la cizaña”.

Asimismo, al inicio de la eucaristía recuerda que este domingo a nivel nacional en todas las diócesis del país, los obispos están orando por los Conversatorios de Paz que son reuniones que están teniendo en toda la República Mexicana para escuchar a todos los que desean realidades más efectivas y prácticas a favor de la justicia, la paz y la solidaridad de la patria.

“Nos unimos y ofreceos la eucaristía por todos los conversatorios y diálogos de paz”, agregó el prelado.