Legítimo el derecho del delegado de Bienestar a expresar sus aspiraciones a la Gubernatura: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, consideró legítimo el derecho del delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de expresar sus aspiraciones a ser candidato de Morena para el proceso electoral 2024.

En conferencia de prensa afirmó que actualmente el funcionario federal está concentrado en su labor, por lo que descartó que pueda hacer uso de los recursos federales para promoverse.

Recordó que será el método de la encuesta el que se usará para elegir a los candidatos a la Gubernatura en el 2024, “Manuel Huerta es un gran compañero, es un compañero de lucha y tiene sus legítimas aspiraciones como todos, y no ha mezclado las cosas, nuestro respeto al compañero desde mi gobierno”.

Destacó que el dirigente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, ha informado que al candidato para el próximo proceso electoral lo elegirá la militancia, a través de la encuesta, “yo voy a ser la opinión de una persona, entre todos los encuestados”.

García Jiménez puso en duda que el propio Manuel Huerta haya externado su aspiración a la gubernatura, “veo acertado que el partido Morena haga encuestas, es parte de los estatutos. Va a ver una asamblea nacional, y uno de los temas es reformar los estatutos, y yo apelo a que se mantenga este método de encuesta, si acaso lo afinen, para definir quién encabezará (la candidatura)”.

Aclaró que no quiere interferir en la vida política de Morena ni en la toma de decisiones, pues su función es gobernar y todavía le restan dos años, por lo que será respetuoso de lo que se decida en el Comité Estatal.

Al respecto, confirmó que se reunirá con los integrantes del nuevo Comité Estatal, a quienes invitó a comer, con la idea de felicitarlos por su nuevo encargo.

¿Qué dijo Cuitláhuac García sobre las críticas del PRI?

Luego de las críticas del dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, sobre su manera de gobernar por dar a conocer la línea de investigación que se sigue por el multihomicidio de una familia en Tlalixcoyan, el mandatario estatal respondió que tiene la obligación de informar a la población sobre hechos de transcendencia, hecho que realiza sin interferir en las investigaciones de la FGE.

Puntualizó que lo que informa a la población es sólo la información que la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, le notifica en las mesas de Construcción de la Paz que se llevan a cabo todos los días.

Marlon Ramírez Marín, señaló que en Veracruz se tiene un "gobierno de pirinola", debido a que hay una crisis de salud, economía y seguridad

“Si ustedes están preguntando voy a decir, este gobierno es transparente, el de ellos no, ellos ocultaban todo, aquí somos transparentes, la Fiscalía investiga, pero de la mesa tenemos que informar a la población”, comentó.

En el caso específico de Tlalixcoyan señaló que fue la información de la Fiscalía en la reunión de ayer martes, es decir que la única línea de investigación que se tenía era la disputa de una herencia.

“Yo digo lo que la autoridad fiscal me dice, líneas de investigación, solo una en cada uno de los casos y la fiscal no litiga en medios, al salir de la mesa los reporteros me preguntan e informamos, me hubieran advertido, los casos de ayer las dos líneas estaban muy claras y no se compartió más que eso”, expresó.

Dejó en claro que como titular del Ejecutivo le corresponde informar a la población cuando es posible, sobre todo apelando a que debe contestar preguntas, “lo cual es bueno, pues no estaban acostumbrados a decir la verdad”.

Tema de desapariciones sí se atiende

En otro orden de ideas aseveró que su gobierno sí ha atenido el tema de la desaparición de personas.

Comentó que han sido identificadas 17 personas, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares.

Luego de que colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron en varios puntos de la entidad para denunciar que existe un retraso en la identificación de los cuerpos y restos humanos, el gobernador indicó que pedirá a la Fiscalía que actualice la cifra de personas ya identificadas.

Integrantes del Colectivo Solecito marcharon por calles del centro de la ciudad de Veracruz en conmemoración del Día Internacional de los Desaparecidos

“El último corte es de 17 personas identificadas, pero la cifra se debe actualizar. Las identificaciones no solo son de larga data, sino también las identificaciones de cuerpos que se van encontrando más recientes”, expuso.

Refirió que desde que llegó a la administración se han brindado los recursos e infraestructura para atender la emergencia humanitaria generada por la desaparición de personas.

Ante ello, puso como ejemplo la construcción del Centro de Identificación Forense en Nogales, así como los panteones ministeriales planeados.