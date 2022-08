Cartas del PAN a la gubernatura: Lobeira, Miguel y Fernando Yunes; Julen y Cambranis

Boca del Río, Ver.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, indica que alista la documentación para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la “Ley Nahle”, pues afirma que se trata de un traje a la medida para que la secretaria de Energía sea designada como candidata a la gubernatura de Veracruz.

El líder de Acción Nacional señala que antes de dicha reforma a la Constitución Política de Veracruz, Rocío Nahle no reunía los requisitos para poder postularse en las elecciones del 2024 como candidata a la gubernatura, por lo que se tuvo que modificar la Ley.

Y aunque reconoce que en otros estados la Ley permite que no nacidos en esa entidad puedan postularse, se trata de legislaciones que no se hicieron exprofeso para favorecer a una persona, como ocurre en este caso.

En ese sentido, detalla que se tiene como límite el 11 de septiembre, como fecha para realizar el trámite ante el Poder Judicial de la Federación, con el que se pueda revertir la aprobación que hizo el Congreso de Veracruz.

“No puede haber leyes a modo para beneficiar a alguien en particular, nosotros entendemos que hay legislaciones similares en otros estados, pero no para beneficiar a otras personas en lo particular, la Ley Nahle es para permitirle a quien antes no podía, ser candidata a gobernador, eso es inaceptable, eso es burlarse de ustedes los veracruzanos”, señala.

Por otra parte, dice que en el PAN se cuenta con perfiles fortalecidos y con amplía aceptación entre los electores, como para competir fuertemente por la gubernatura en las elecciones del 2024.

Aunque por el momento no se tiene definido quién sería el candidato, mencionó a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, a su esposo y excandidato a la gubernatura en 2017, Miguel Ángel Yunes Márquez, su hermano Fernando Yunes Márquez, así como al senador Julen Rementería del Puerto y hasta al coordinador de los diputados locales, Enrique Cambranis Torres.

“Nosotros en Acción Nacional tenemos muy buenas opciones, muy buenas cartas, por poner un ejemplo y empezar por las damas, yo no descartaría a nuestra presidenta municipal Paty Lobeira, por supuesto que es una gran opción… Por supuesto que no descartaría ninguno de los hermanos Yunes, Miguel y Fernando tienen un alto posicionamiento… Y obviamente tampoco descarto al Senador Julen Rementería, coordinador de los senadores”.

Marko Cortés no descartó que incluso se pueda recurrir a un perfil externo, emanado de la sociedad civil, en caso de que en el tiempo pertinente, así se presenten las condiciones para realizar la postulación a la gubernatura del estado.