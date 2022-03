Excesiva, la medida que el INE emitió hacia el Gobernador sobre propaganda gubernamental: Cisneros Burgos

El Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, calificó como un exceso que el Instituto Nacional Electoral (INE), haya ordenado al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, eliminar la propaganda gubernamental en sus redes sociales ante la cercanía de la consulta para la revocación de mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en la Macro Feria Infantil “Aprendo a cuidarme”, realizada en el Museo Kaná, expuso que en el país todos, incluidos los servidores públicos, se debería promover la consulta, ya que “acallar las voces” no abona a la demarcación en México.

“Se me hace un exceso de las autoridades electorales, creo que en un país que busca practicar plenamente la democracia, acallar voces no es lo mejor para el proceso democrático”, dijo.

Local Extraño cómo la CNDH resolvió recomendación para José Manuel “N”: Verónica Hernández

Incluso manifestó que el INE debe ser el principal promotor de la democracia en el país, pero ha fallado en esta tarea.

“Todos deberíamos ser promotores, empezando por el INE y sus integrantes, de las cuestiones participativas de la sociedad”, expuso.

En torno a los señalamientos que se hicieron en su contra sobre su presunta intervención para que Xóchitl Arbesú Lago, saliera de la Secretaría de Turismo y Cultura, afirmó que está enfocado en trabajar por Veracruz, “yo no me meto en poliquiterías, mi labor es otra”.

Te puede interesar: Más de 5 mil elementos de seguridad y protección civil para garantizar protección en zonas turísticas

Al cuestionarle si dejará la Secretaría de Gobierno, comentó que su intención es concluir el periodo por el cual le fue otorgado el cargo.

“La Secretaría no es mía, yo he tenido varios cargos, este no es el primero, y en todos he concluido mi encomienda, así lo haré ahora y todavía nos faltan algunos años”, agregó.