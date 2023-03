Denuncias de acoso deben formalizarse ante las instancias judiciales: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.- La iglesia católica de Veracruz se pronuncia porque las denuncias de acoso y violencia de género no se queden a nivel mediático y se hagan ante las autoridades correspondientes.

El Obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, hizo ver que es la única manera para que la autoridad competente ejerza la acción de la ley, y el victimario no siga en libertad.

Te puede interesar: Veracruz, referencia nacional por violencia política en razón de género: OPLE

"No simplemente que las denuncien a los medios sin más, sino que hagan denuncias formales por escrito ante las autoridades para que realmente se tomen cartas en el asunto y aquellas personas que se consideran a veces depredadores que se aprovechan de esas situaciones de debilidad, en el sentido de que están en una situación en desventaja frente al hombre, puede ser el maestro, jefe, padre, quien sea, de alguna manera tenga el cauce legal, más que mediática de una forma más formal y se atiendan esas peticiones, para que aparte la gente sepa las consecuencias de atentar en contra de una mujer”, comenta.

¿Sigue presente el machismo en la sociedad veracruzana?

Carlos Briseño Arch señala que en nuestra sociedad prevalecía mucho el llamado machismo, pero ahora ya la sociedad está revolucionando y la mujer está recobrando ese respeto hacia ella.

Local A las mujeres se les juzga el triple y se les observa el quíntuple, dice Beatriz Paredes

“Si ha ido avanzando en cuento a la consciencia que se tienen esos hechos, desgraciadamente porque muchas mujeres se callan, por miedo, inseguridad, o porque no encuentran los cauces adecuados para expresarse, pero él estar denunciando a los medios no es suficiente”, opina.

El prelado también hizo ver que la violencia no se abate con más violencia y las autoridades deben hacer su parte ante las denuncias.

Esto al cuestionarle por el vandalismo y las agresiones en que suelen incurrir las protestas donde participan mujeres.

Te puede interesar: Denuncian acoso de maestros del CETMAR; protestaron estudiantes

“El mal no se debe castigar con el mal, estoy seguro que la mayoría d elas mujeres que piden respeto no están en esa actitud, que es cierto que hay un grupo de mujeres que también hay que entenderlas han sido violentadas de tal manera que traen la violencia en su corazón y creen que la solución es violencia con violencia, pero que creo que hay que entender que la violencia no se soluciona con la violencia, lo que se hace con violencia genera más violencia”, dice.

No obstante lo que se debe procurar es que en la familia y en las instituciones de la sociedad se trabaje también por generar el respeto hacia las mujeres.