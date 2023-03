A las mujeres se les juzga el triple y se les observa el quíntuple, dice Beatriz Paredes

Durante su conferencia “Política y Gobernanza Democrática con Enfoque de Género”, realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, la senadora Beatriz Paredes Rangel afirmó que, para las mujeres, tener un cargo público también implica una gran responsabilidad porque a las mujeres se les juzga el doble o el triple y su primer reto es ser eficaces.

“Nos observan el quíntuple, y se fijan en cosas que nosotros no pensaríamos que se fijan, pero se fijan y si no tenemos conciencia de ello, a veces no cuidamos aspectos que resultan muy importantes o a veces nos angustiamos cuando suceden cosas que debimos haber previsto antes”.

Así, en su visita a la capital del estado con mujeres priistas remarcó que el primer reto es ser eficaces en entorno en que les toque participar, pues es esa la primera demostración de habilidad.

Local Unidades de Género no hacen su labor ante denuncias de acoso, afirma diputada

“Y si son presidentas municipales tienen que ser hábiles para conducir un cabildo que está naturalmente dividido y tienen que armar pesos y contrapesos, pero hay algo importante, su familia las tiene que apoyar sin condicionarlas, a veces la familia cuando las mujeres tienen responsabilidades importantes les pone condicionamientos difíciles de cumplir”.

Señaló que se requiere de buenos equipos se asesores pues muchas veces en los ayuntamientos se requiere conceptos técnicos y funcionar como equipo.

También expuso que si las mujeres quieren ser buenas políticas lo primero que tienen que hacer es reconocer la realidad.

“La realidad, a las mujeres nos cuesta trabajo reconocer la realidad, la realidad política, como diario tenemos que enfrentar una realidad muy difícil que es la de nuestros hogares, nuestras familias, nuestra persona, a veces cuando llega y nos dice ‘ay qué inteligente eres, acabas de decir el mejor discurso que he oído en mi vida, no sabes cómo te quieren en el municipio’ nos empiezan a dar cuerda, a chocholear y a partir de eso dejamos de ver la realidad”.

Por ello, consideró que un buen político y política tiene que partir de un análisis muy objetivo de la realidad y ello significa aprender un concepto: “cuál es la correlación de fuerzas que significa comprender otro concepto que es que nadie hace política solo”.

Platicó que ella fue buena amiga de Griselda Álvarez Ponce de León, la primera mujer gobernadora de Colima por lo que las mujeres del país le deben mucho porque si hubiera sido una gobernadora imprudente, corrupta o que hubiera dejado una pésima huella, “nos hubiera cerrado la puerta por algunos años a las siguientes”.

Te puede interesar: Vuelve a vivir la marcha: así exigieron alto a violencia contra las mujeres

Y es que agregó que a una mujer no la juzgan a ella sola, sino a todas las mujeres, cuando una mujer va manejando delante de nosotras y no sabe dar la vuelta, qué dicen, ‘las mujeres no salen manejar’, no dicen esta mujer no sabe manejar, así es, cuando una mujer comete un error, generalizan el error, no aplican individualmente ese error.