"Yunes Zorrilla es el mejor candidato porque no tiene cola que le pisen": Fernando Yunes

El representante de la Comisión de Alianzas Electorales del Comité Directivo Estatal del PAN, Fernando Yunes Márquez aseveró que la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz” no sólo tiene por objetivo ganar una elección, sino preservar los valores veracruzanos.

Al dar un mensaje durante el registro de José Francisco Yunes Zorrilla como precandidato único de mencionada coalición, destacó que los representantes de la administración estatal “son buenos para bailar, pero no para gobernar, son buenos para chapear, pero no para beneficiar a los productores, son buenos para cocinar camarones al chipotle, pero no para brindar el alimento a quienes lo requieren”.

Destacó que Yunes Zorrilla es el mejor candidato porque “no tiene cola que le pisen”.

“Estamos ante un momento que demanda unidad, visión y liderazgo para enfrentar los retos que tenemos, en esta elección se definirá el destino de nosotros y nuestros hijos, debemos elegir entre la posibilidad de seguir saqueando a Veracruz con la ineficiencia e ineptitud de un gobierno corrupto e indolente que ha llevado al estado a un hueco, y por otro lado podemos elegir la prosperidad para nuestra querida tierra”, dijo.

Aseguró que desde la administración estatal se ha perseguido a sus adversarios y metido a la cárcel, entre ellos a Tito “N”, ex diputado local; Jorge “N”, ex fiscal General del Estado; y Rogelio “N”, ex secretario de Gobierno.

“Pero son muy malos para perseguir a los delincuentes y frenar la ola de violencia y desapariciones que lastima Veracruz, veamos cómo hemos gobernado en algunos municipios en donde esta alianza ya funciona, veamos los casos de las administraciones municipales, las que ya funcionan y son de los mejores calificados del país”, expresó.

Acusó que la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle García no ayudó a Veracruz, pero sí favoreció a Zacatecas, estado de donde es originaria bajando las tarifas de energía eléctrica.

“Ha brindado apoyo a Tabasco haciendo una refinería que no refina, en lugar de hacerlo en Coatzacoalcos, tierra que dice que ama, también dejó algunos pendientes. Falta que haya gasolina, que se baje la gasolina”, expuso.

Puntualizó que en la alianza se incluye a quienes saben que se deben preservar los valores y las acciones de desarrollo del estado, así como aquellos que desprecian el oportunismo.

“Quienes en el otro movimiento aseguran que aman a Veracruz, no han hecho nada por él, el régimen quiere un estado como Zacatecas, no queremos a alguien que sea de otro estado, hay muchas mujeres y hombres con la capacidad suficiente para parar la humillación con la que nos han tratado, no se trata de excluir, sino de tener una política humana, no vamos a traicionar la identidad, no basta con tomarse una fotografía en La Parroquia o en la playa, sino de hacer conciencia de lo que le falta al estado y sólo un hombre con amplia trayectoria lo puede hacer”, comentó.