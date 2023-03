Extrabajadores de CMAS pueden ser recontratados: Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuildio a conocer que se está en disposición de recontratar a los trabajadores eventuales de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), pero que no se cuenta con el recurso suficiente para otorgar las bases que solicitan dentro del organismo operador.

"Todos los días he hablado con compañeras y compañeros de CMAS, con algunos dirigentes, y yo agradezco a ellas la voluntad de estar recontratando, nadie va a perder el empleo, la parte de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje) de las bases puede ser legítimo, pero no tiene presupuesto el ayuntamiento".

¿Cuántas bases demanda el personal de CMAS?

Señaló que se tienen alrededor de 300 bases, pero el personal de confianza estaría demandando más de 700 y no hay capacidad financiera para ello porque se requerirían más de mil 080 millones de pesos en CMAS con los que no cuentan.

Local Este año habrá inversión mayor a 700 mdp en obras para Xalapa: Alcalde

"Ese es el tema, no podemos destruir el organismo, pero hay y se mejora la relación con ellos, de hecho, ya he estado yo directamente con ellaos, les pedimos que fueran a recontratarse, nadie va a perder el empleo si así lo desea, no estamos para eso, es más las y los necesitamos y lo que no podemos es tener una corrida financiera para dar 125 bases".

Señaló que, si esa demanda estuviera vigente, se tendría una “contingencia” financiera de 35 millones de pesos este año y si eso sucediera y demandaran 300 personas más se paralizaría el organismo por falta de solvencia económica, porque serían más 150 millones de pesos los que deberían erogar.

"Tienen derecho de seguir su procedimiento, lo que pasa es que las bases se las deben solicitar al sindicato, no a nosotros, y con el sindicato de acuerdo al tema financiero se van otorgando año con año de acuerdo a lo que tengamos".

Explicó que a su gobierno le dejaron un organismo con más de 360 millones de pesos de deuda que se ha ido bajando por lo que se tiene que ir saneando.

Remarcó que en su administración habrá un organismo fuerte y sólido, para que prosperen los trabajadores y que se cuente con lo que necesario para que posteriormente se pueden otorgar las bases de acuerdo al procedimiento financiero.

Te puede interesar: Tanque de almacenamiento de agua en el parque Natura no funcionará: Ricardo Ahued

Trabajadores en manifestación | Foto: Ariadna García/ Diario de Xalapa

"Si ellos desean que vengan conmigo, se recontrata, el problema está que si tú tienes una demanda contra un organismo y quieres laborar no es posible, tendríamos que entrar en un procedimiento para que sigan sus demandas, pero no podemos contabilizar demandas y trabajadores se puedes duplicar el día de mañana el costo".

Incluso señaló que una persona fue recontratada hoy mismo pues acudió por voluntad propia al ayuntamiento de Xalapa, "y ojalá todos me apoyen en ese sentido, porque yo voy a dejar un organismo fortalecido, sin deuda y que tenga un patrimonio las y los trabajadores de CMAS y acabar con el saqueo infame y criminal de toda la historia de CMAS, conmigo se van a topar con pared".