Bebé golpeada quedará bajo resguardo del DIF de Boca, dicen familiares

Boca del Río, Ver.- La menor que ingresó golpeada a la Torre Pediátrica de Veracruz estará bajo resguardo del DIF ante la presunta incapacidad de sus progenitores por hacerse cargo de sus cuidados, confirmaron familiares maternos.

En entrevista telefónica, la familia de la joven madre expresó que luego de las declaraciones presentadas en los juzgados de lo familiar, las autoridades determinaron que una vez que la menor sea dada de alta, será llevada al albergue del DIF municipal en tanto se determina a quién dar la custodia.

“Nos pidieron ya no andar dando declaraciones porque solo estamos entorpeciendo la búsqueda del presunto responsable de golpear a la bebé, que en este caso es su propio padre, lo que a nosotros nos preocupa es el estado de salud de la niña y que pueda salir del hospital; no queremos que esté con su mamá porque estamos conscientes que no está preparada para cuidar a la niña, es dependiente de sustancias y no sabemos qué tanta responsabilidad tenga en que la niña está hospitalizada”, expresó una de las tías abuelas.

La entrevistada indicó que por medio de las autoridades se les notificó que la bebé ha estado evolucionando y que este martes se le dio leche en mamila.

Mencionan que también se les informó que Ariadna, la mamá de la pequeña con la cual no mantienen ya contacto y que supuestamente se había dado a la fuga, fue citada a declarar ante la Fiscalía General del Estado este martes para ratificar la denuncia por violencia que había interpuesto contra su pareja.

El presunto responsable de golpear a la menor se encuentra como prófugo de la justicia y la familia pide ayuda a la ciudadanía para localizarlo y ponerlo tras las rejas.

Se sabe que su progenitor presuntamente agredió a la bebé de dos meses en varias ocasiones por el simple hecho de que presuntamente le irritaba que llorara tanto y quería callarla a golpes.