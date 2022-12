Veracruz ocupa tercer lugar en feminicidios; van 62 casos en 2022

La directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada afirmó que el contexto que se vive de violencias contra las mujeres es muy grave, y el estado Veracruz ocupa el tercer lugar en feminicidios a nivel nacional, sin considerar que muchos de los asesinatos no son clasificados como tal.

“Es decir que tenemos un subregistro porque sabemos que no están investigando con perspectiva de género los asesinatos o muertes violentas de las mujeres”, dijo en conferencia de prensa.

¿Cuántas mujeres y niñas han asesinado en Veracruz en 2022?

De acuerdo con la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, precisó, de enero a octubre de este año se han asesinado a 3 mil 170 mujeres en el país, de las cuales 792 casos se investigan como feminicidios. En Veracruz, este año se han asesinado 133 mujeres y niñas y 62 se han investigado como feminicidio.

“Pero hay un dato que sigue sin comprenderse que es parte de una solicitud de la alerta que se solicitó en mayo del 2019 sobre desaparición y sobre un nuevo padrón como el caso de la joven Isela porque ya se estaba viendo un patrón grave de criminalidad que estaba poniendo en riesgo y que no fue considerado en la primera alerta que se decretó en el 2016”.

Durante el Foro "Sentencia Mariana Lima, parámetro nacional ahora juzgar con perspectiva de género", recordó que su presencia en Veracruz obedece a que hay preocupación al ser uno de los 25 estados “alertados” de violencias graves contra las mujeres y para hacer un llamado con la sentencia Mariana Lima Buendía emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015.

“Esta planteó un estándar de cómo investigar la violencia feminicida y este sigue siendo el gran desafío de los gobiernos y fiscalías de cada estado de este país. Por eso Veracruz se decidió ser el segundo estado, después del Estado de México, por la violencia grave y las maneras y padrones y modos operandi que están poniendo en riesgo la vida de las mujeres, mujeres en condición de mayor vulneración y precariedad”.

Por ello, subrayó, es importante que la población sepa que con esta sentencia ya no hay excusa y los gobiernos y autoridades tienen la obligación de investigar con perspectiva de género.

“Por eso la sentencia Mariana Lima es trascendente porque obliga a investigar que toda muerte violenta debe de investigarse con perspectiva de género, además, desarrolló criterios para la investigación en casos de muertes violentas, tendríamos que ver si Veracruz lo tiene incorporado en sus protocolos de investigación, pero sobre todo si cuenta con comités que estén evaluando en la investigación de la violencias contra las mujeres, no solo los feminicidios, las desapariciones o la violencia sexual”, agregó María de la Luz Estrada.

¿Qué establece la sentencia Mariana Lima Buendía?

La señora Irinea Buendía Cortez defensora de los derechos humanos en búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía fue parte del foro en Xalapa pues con este hecho se sentó las bases sobre cómo se debe investigar las muertes violentas de mujeres en México logrando el primer pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2015 dictó la sentencia histórica Mariana Lima Buendía en el Amparo en Revisión 554/2013.

La sentencia establece que: “En el caso de muertes de mujeres se deben identificar las conductas que causaron la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, preservarse evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y realizar las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia”.

En conferencia de prensa Irinea Buendía señaló que es muy difícil acceder a la justicia en México y que aun con todo el “calvario” que ha tenido que pasar sigue en espera de la sentencia del agresor de su hija quien habría referido al inicio que la joven se suicidó.

“Yo fui a la facultad de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pensando que porque mi hija era estudiante de ahí me iban a ayudar, me mandaron a lo que hoy conozco como la Defensoría, ahí me tocó una licenciada que me dijo ‘si ahí en el dictamen de necropsia dice que su hija se suicidó, así se va a quedar’, le dije no, no se puede quedar así porque mi hija no se suicidó, por eso estoy buscando justicia”.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Mariana Lima Buendía?

Mariana Lima Buendía, fue víctima de feminicidio el 28 de junio de 2010. La lucha de su madre Irinea Buendía y su padre Lauro Lima, desenmascaró al agresor de Mariana, policía ministerial del Estado de México con quien ella había contraído matrimonio. Actualmente él se encuentra preso y en espera de una sentencia.

“Estamos en espera de la sentencia y estamos esperando que el Poder Judicial se dé cuenta que cuando se investigan los casos con perspectiva de género, se puede acreditar que es un feminicidio”, abundó.