"Pude terminar como Rosa Isela"; la historia de Brenda Lizbeth

Boca del Río, Ver.- Mientras se aferra a su hijo con un fuerte abrazo, Brenda Lizbeth agradece por su regalo de Navidad adelantado, pero expresa con sentimiento que su caso pudo haber terminado como el de Rosa Isela, la joven que perdió la vida cuando le sustrajeron de su vientre a su bebé.

Los últimos tres meses desde el nacimiento de su hijo han sido como un infierno en medio de presunta violencia, presuntas manipulaciones y el robo de su bebé por parte de su expareja y la madre de este. Con seguridad expresa que todo fue planeado por sus presuntos agresores para robarle a su bebé y hacerlo pasar como su hijo para “atrapar” a un hombre.

“Después de todo lo que he pasado estoy segura que desde el principio mi expareja como su mamá planearon quitarme a mi hijo, la señora quería hacerlo pasar como su hijo para quedarse al hombre con el que salía, algo muy parecido a lo que pasó con Rosa Isela, ahora que lo pienso, doy gracias a Dios porque yo si estoy viva, que pude recuperar a mi hijo pero esto aún no acaba porque mis agresores siguen libres”, señala con cierto temor.

Brenda Lizbeth de 22 años dio a luz a su hijo el pasado 25 de septiembre ayudada por una partera en el municipio de Medellín porque la madre de su entonces pareja así lo dispuso. Con mucho dolor, sin anestesia trajo al mundo a su hijo sin imaginar que a los 17 días de nacido sería apartado de su lado.

“Mi noviazgo con el papá de mi hijo se dio muy rápido, no lo conocía muy bien, estuvo mal todo desde el principio, pero me enamoré y quedé embarazada muy rápido, durante el embarazo me violentó; me celaba mucho, no me dejara ir con mi familia, ya no era el mismo chavo que había conocido. Todo cambió y su mamá me manipulaba, según se quería ganar mi confianza, me decía que era ella mi amiga y que siempre podía acudir con ella, cuando me alivié no me llevaron a la clínica, le llevaron con una partera”, explica.

Después del parto menciona que la mamá de su expareja empezó a hacerse cargo de todo lo que correspondía al bebé y no dejaba que estuviera cerca de su verdadera madre, incluso le prohibía amamantarlo.

“La señora le pidió a la partera que hiciera pasar al niño como suyo y a las pocas semanas se llevó a mi hijo, yo empecé a preocuparme y mi expareja me decía que no pasaba nada y me golpeaba hasta que decidí proceder legalmente, solo que fue difícil porque la señora lo asentó como su hijo y cuando yo presente la demanda, llevaron al bebé a un albergue”, expone.

Brenda logró demostrar que es madre biológica del bebé y este sábado el DIF de Boca del Río hizo la entrega del menor. Asegura que esto es un regalo de navidad adelantado porque "ansiaba abrazar a su hijo y darle todo el amor con el que lo espero por nueve meses".

Sin embargo, menciona que sus presuntos agresores aún están libres y teme que intenten hacerle daño a ella como al bebé. La afligida madre indica que aunque ya el lactante está con ella ahora tendrá que lidiar con trámites ante el Registro Civil y la Fiscalía para cambiar el nombre del pequeño y proceder contra sus presuntos agresores.

“Ya tengo a mi hijo pero tengo que hacer varios trámites y vueltas y se vienen vacaciones por navidad, lo más seguro que inicie en enero pero mientras tengo miedo de que mis agresores vuelvan, que intenten algo contra mí, la Fiscalía me dijo que si pasa algo que llame a la policía pero la verdad no me siento segura”, manifiesta.