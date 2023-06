¿Qué provoca la ola de calor en Veracruz? Experto te explica

Se prevé que la ola de calor persista en Veracruz entre cinco y siete días más, fenómeno que no sólo es particular de la entidad, sino que se está presentando en todo el territorio nacional, señaló Federico Acevedo Rosas, jefe del Departamento de Pronósticos Meteorológicos y Estacional de la Secretaría de Protección Civil.

En entrevista, refirió que sí se han tenido olas de calor, pero lo inusual es que este fenómeno natural se esté presentando en junio, además de que se trata de un fenómeno que se ha prolongado.

¿Qué provoca el calor en la entidad?

“Esto tiene que ver con la participación de varios sistemas meteorológicos, lo que se está provocando es que el aire cálido y húmedo que llega al país por ambos océanos por efecto del calentamiento que se da en el continente logra que se formen bajas presiones y el aire húmedo está ingresando al territorio nacional”,

dijo.

Xalapa no llega aún a los récords de calor | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Refirió que de no registrarse la situación actual se estarían registrando lluvias porque junio se caracteriza porque las ondas tropicales afectan con nubosidad y precipitaciones al territorio nacional.

“Lo que se ha presentado es inusual, poco común para el mes de junio, ya que en la parte superior de la atmósfera se ha establecido un sistema conocido como anticiclón, mismo que ha llegado a centrarse en el país cubriéndolo y lo que está pasando es que se estacionó y lo que está entrando de aire caliente por abajo y que asciende por el calor se comprime y se concentra en la parte baja impidiendo que exista nubosidad que den lugar a las precipitaciones”, expresó.

Mencionó que se desconoce el por qué va a persistir por varios días el fenómeno natural, pero el pronóstico indica que las altas temperaturas continuarán por lo menos una semana más.

¿Se han superado los récords de calor en Veracruz?

Comentó que en Veracruz se han presentado temperaturas que han superado los 40 grados centígrados, principalmente en el norte y el sur de la entidad; mientras que en la zona de costa se han registrado 35 grados centígrados y en la zona montañosa 30 grados centígrados.

“Son temperaturas que no han superado récords, las temperaturas más elevadas que no se han roto han sido en los meses de abril y mayo. Hasta el momento no se están estableciendo valores récords porque en el mes de abril no tenemos la misma humedad y los océanos no están evaporando y trasladando su humedad”, manifestó.

Destacó que la humedad que persiste en el ambiente genera que la sensación de calor aumente, “a mayor cantidad de vapor de agua el cuerpo siente más calor porque la humedad son partículas muy pequeñas de agua que no vemos, pero cuando hace calor se mueven con rapidez, entonces se impregnan en el cuerpo y provocan que empecemos a sudar”.

“El cuerpo está sudando, pero también lo que se percibe en la ropa o el cuerpo es el vapor del agua que llega al cuerpo, eso hace que los poros se tapen porque no hay ventilación en el cuerpo ante la humedad que tenemos y por la presión que tiene el cuerpo”, explicó.

Puntualizó que la ola de calor traerá consigo un déficit de lluvias, se podría acentuar la sequía y van a disminuir los niveles de los ríos.

Además, se podría registrar la falta de energía eléctrica porque las personas buscan tener prendido el aire acondicionado por periodos prolongados, lo que generaría afectaciones en los transformadores y se presenten apagones.

De la misma forma, se presentan incendios forestales en un mes donde históricamente no se registran este tipo de eventos.

“Se deben evitar los incendios, hay que cuidar el agua porque los caudales de los ríos van para abajo al igual que los espacios de almacenamiento como las presas, se debe cuidar la energía eléctrica”, comentó.

¿Por qué se ve bruma en Xalapa?

En torno a la bruma que se ha percibido en la capital veracruzana, manifestó que esto se debe a que entra aire marítimo tropical y hay una tapa que no permite que ascienda, por lo que se concentra calor y vapor de agua en la capa más baja de la atmósfera.

“Lo que vemos es neblina o bruma, la cual se puede combinar con el humo que llega de los incendios que están en otras partes del territorio nacional y que puede ser llevado por los vientos, hay incendios forestales en el sureste, en Chiapas y en Oaxaca, a veces ese humo, si el viento lo permite, puede ser llevado a otras regiones y se puede combinar con la humedad”, agregó.