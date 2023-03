¿Qué tan difícil es conseguir empleo en Xalapa? Los testimonios

Tener 40 años o más en Xalapa y hasta ubicarse en zonas alejadas del centro de trabajo, son otras de las limitaciones a la que se enfrentan hombres y mujeres en busca de un empleo formal.

Diana, quien este lunes acudió a la Feria Nacional de Empleo de las Mujeres en el parque Juárez, narró que desde noviembre del año pasado está en busca de una fuente laboral, pero ha sido complicado encontrar algo.

Diana tiene licenciatura en Tecnologías de la Información

Con una licenciatura en Tecnologías de la Información explicó que antes, tenía un negocio de comida propio, pero tras la pandemia ya no lo pudo sustentar y tuvo que empezar la búsqueda como empleado.

"Ejercí mi carrera en los primeros años que llevo trabajando, pero de ahí fui más asistente secretarial, gerencial. Ahora en mi búsqueda ha sido complicado porque todavía en algunos casos te limitan por la edad o a lo mejor por la distancia porque quieren que viva muy cerca del lugar de trabajo, y por ejemplo yo vivo en Jardines de Xalapa y el que esté en el centro me ponen peros".

Aunado a ello, cuenta que en algunos otros espacios de trabajo le han llegado a decir que tiene mucha experiencia como para la vacante disponible y que ello provocará que deje el trabajo pronto. “Los sueldos también están muy castigados, pero llegamos a decir lo que siempre decimos ‘de algo a nada’ y por lo menos tener algo seguro”.

Braulio Lobato de 56 años tiene cuatro meses buscando empleo. Estudió hasta la secundaria y casi toda su vida ha sido chofer; pero en su último empleo, hace poco dejaron de necesitar de sus servicios.

“Se acabó porque aprendió a manejar a la esposa y el hijo y ya no necesitaron mis servicios”, añadió.

Dijo que en este tiempo ha repartido solicitudes de empleo en varios lugares en Xalapa y no ha tenido buena respuesta lo que atribuye también a su edad. “Busco ser chofer o lo que se pueda porque tengo dos hijos y mi esposa, ellos ya están grandes y se mantienen solitos, pero de todos modos hay que buscarle, si no, no da”.

Agregó que ahora muchos empleados prefieren contratar a personas jóvenes y dejan de lado la experiencia de las personas mayores.

Jana García de 18 años, también acudió a la Feria Nacional del Empleo pues desde hace dos meses quedó desempleada y ahora busca poder encontrar otro empleo que al mismo tiempo le dé la oportunidad de continuar con sus estudios.

“Me salí porque hubo unos cambios y me cambiaron de puesto, era distinto y ya no quise seguir. Estuve ahí como cuatro meses y ahorita estoy buscando trabajo en lo que entro a estudiar. Voy a presentar examen, no sé si voy a estudiar en sabatina o escolarizada, pero si se puede sabatina mejor, para que esté estudiando y trabajando”.

Agregó que este tiempo no ha sido sencillo encontrar oportunidades pese a su edad, dado que son muchos los peros que les ponen.

“A veces no es lo que te dicen, no hay sueldo fijo, sino comisiones y eso no conviene porque siento que es más presión y siento que sí es un poco difícil, a lo mejor si tienes una carrera es más fácil encontrar trabajo en oficina, pero a mí sí se me ha complicado un poquito. Yo quiero trabajar para hacer mi carrera y para no darle un gasto más a mi mamá y ser un poco más independiente”.