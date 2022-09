El mar, uno de los más afectados por el cambio climático

La investigadora Graciela Alcalá Moya afirmó que en México hay claros indicios de que el cambio climático está afectando por lo menos los mares; sin embargo, consideró que el gobierno federal y estatales no están haciendo lo suficiente para atender el problema.

“Ni a nivel federal ni a nivel estatal porque tenemos casos muy graves donde toda esta historia, por ejemplo, el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) de empeñarse en seguir haciendo explotaciones petroleras cuando la tendencia mundial para protegernos del cambio climático es pasar a energías limpias, es un autogol. No puede solamente incrementarse los horrores que ya padecemos ahora, eso está claro, no necesitas hacer más estudios, eso ya se sabe”.

Leer más: Roya y falta de lluvias atacan al café de Cosautlán; ¿está en riesgo de desaparecer?

En entrevista previo a la presentación del libro “Pescadores en México y Cuba: retos y oportunidades ante el cambio climático” publicado con Ulsía Urrera Mariño por el Instituto Politécnico Nacional en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), señaló que, según los estudios científicos, se estimó que las zonas que tenían mucha lluvia iban a tener más lluvia y las zonas que tenían mucha seca iban a tener más seca y sobre eso, ya se comienza a trabajar puntualmente para corroborar si eso es así o no.

Local ¿Qué pasa en Veracruz con el agua? Aumentan protestas por escasez

Recordó que, en Ciudad de México, las lluvias de verano que eran de 2 a 6 de la tarde, pero ahora ya no ocurre así y comienza a llover a las 7 de la noche, hasta la madrugada y por la mañana nada, “ese cambio del régimen es tremendo porque nosotros estamos en la zona intertropical del planeta y esas diferencias en el calendario de la lluvia son fatales para la agricultura y la pesca, así como otras tareas ligadas al clima”.

“Somos los creadores de estos efectos y ahora dejar de ser víctimas nos va a costar mucho trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada quien en sus casas lo que corresponda. No gastar de más, no poner energía donde no hay que ponerla, etcétera, pero nadie sabe con precisión cuáles serán las medidas más eficaces en México si no toman las mismas del resto del mundo”.

¿De qué trata el libro "Pescadores en México y Cuba: retos y oportunidades ante el cambio climático"?

Explicó que el libro está centrado en mostrar cuáles son los cambios que los pescadores han ido observando en distintos momentos a lo largo de sus historias como pescadores.

“Si eso se debe al cambio climático no es asunto que nosotros podamos dilucidar porque los científicos no han trabajado en todas esas zonas en donde han trabajado y están trabajando los pescadores, entonces lo importante es ver esos cambios y cómo es que podríamos por lo menos detenerlos”.

Leer más: Diputados buscan fortalecer la protección ambiental en la entidad

Refirió que, en el caso de México, las costas, como está demostrado en varios lugares, están siendo muy afectadas como ocurre en Yucatán con la llegada masiva de algas que se deben al calentamiento del agua y que las corrientes lo atraen a la costa cuando eso nunca sucedía en verano.

“Tenemos, algo que no se dice mucho, pero que es muy importante en Tabasco, que es el hecho de que la costa de Tabasco está disminuyendo de tamaño porque el mar está entrando en todos los kilómetros de costa que son como 150, por hablar de los que tenemos próximos. En el pacífico, lo que tenemos se ve muy claramente en el mar de Cortés o Golfo de California donde el agua está más caliente que de costumbre y eso afecta las especies que habitan esa zona”.

Por ello, subrayó que en México hay claros indicios de que el cambio climático está afectando por lo menos los mares.

“Ya no queramos decir que también los ciclos de lluvia en tierra adentro, porque esto lo vemos claramente: hay cambios, que se deban al asunto explicándolo como cambio climático, es algo por verse, pero se entiende que como suceden cosas semejantes a las que suceden en el resto del mundo donde sí se ha estudiado eso, deducimos entonces que la causa puede ser esa misma”.