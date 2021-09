Rápido llegó el Covid a escuelas de Veracruz

Una profesora de la Secundaria General número 3 “Antolín Torres Murrieta” dio positivo a Covid-19, por lo que se determinó cerrar la escuela y que los alumnos tomen clases en línea y se presenten hasta el próximo 13.

El resto de los grupos se van a reincorporar a las clases presenciales siguiente lunes 6 de septiembre, de acuerdo con un comunicado difundido por la dirección del plantel.

Lo anterior, dado que la profesora apoyó en el filtro sanitario que la escuela aplicó el pasado lunes como parte de las medidas sanitarias para recibir al personal y los alumnos que se incorporaron a clases presenciales.

La docente recibió resultados de laboratorio que confirmaron que es positivo al virus SARS CoV-2, motivo por el cual los directos de la escuela, ubicada en la colonia Emiliano Zapata, determinó regresar a los menores a sus casas desde tomarán clases en línea.

Los involucrados regresarán hasta el lunes 13 de septiembre.

El plantel aplicaría el modelo híbrido, por lo que los lunes, martes y miércoles se darían clases presenciales, mientras que jueves y viernes los alumnos avanzarían con la modalidad en línea.

Sin embargo, desde el pasado miércoles no se dejó ingresar a los alumnos del turno vespertino. La escuela fue cerrada temporalmente y se dio a conocer que el próximo lunes se confirmará cuándo podrán retornar a las clases presenciales. La Dirección pidió estén atentos a los síntomas.

Padres de familia e incluso vecinos del lugar se mostraron preocupados por esta situación y pidieron que las autoridades educativas se pronuncien sobre este asunto.

Secundaria General número 3 Antolín Torres Murrieta, en Xalapa/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En la General 5, se quejan

Padres de familia de la Escuela General Número 5 “Manuel R. Gutiérrez” denunciaron que el director del plantel, José Luis Barrientos, se ha negado a que los docentes impartan clases virtuales a los estudiantes que decidieron no acudir a las aulas.

Indicaron que a pesar de que la mayoría de padres de familia eligió la modalidad virtual para sus hijos, el director argumentó que se privilegiará a los alumnos que acudan a la escuela.

“El director no quiso ni ha querido hacer ninguna estrategia para dar clases virtuales pese a que la mayoría de padres optamos por esta modalidad, tanto con la carta responsiva como en la encuesta que hicieron las vocales en los grupos”, expresó una madre de familia. Manifestó que solamente se ordenó que se enviarán cuadernillos a los alumnos que decidieron quedarse en casa, lo cual los pone en desventaja con quienes van a las aulas. Destacó que la mayoría de papás decidió no enviar a sus hijos al plantel, dado que no tiene las condiciones para aplicar medidas como la sana distancia.

“Queremos empatía y reflexión, puesto que la escuela no está adaptada para atender a los niños dentro de las aulas, son grupos saturados, son más de 25 en aulas cerradas”, expuso otro padre de familia.