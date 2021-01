Rechaza alcalde de Veracruz haberse vacunado en EU

Veracruz, Ver.- Luego de que en redes sociales se viralizara unas fotos en las que se le observa en la sala de espera del Aeropuerto de Veracruz, el alcalde Fernando Yunes Márquez, rechazó que haya viajado a Estados Unidos a vacunarse contra el Covid-19 o a pasar el fin de semana en Miami, Florida.

“También dijeron que tuve coronavirus la semana pasada, también dijeron que me fui a vacunar que además es ilógico ni siquiera se vende la vacuna en Estados Unidos. Vivimos de un gobierno de ocurrencias y de estupideces”, aseguró el edil.

Atribuyó los señalamientos al miedo de los adversarios a que participe en 2024 por la gubernatura estatal.

“Lo he dicho en infinidad de ocasiones, lo que tienen es pánico de que participe en 2024. Soy el único que se les opone con fuerza, el único que no se les vende y por eso hacen esto”, aseveró.

Incluso no descarta que próximamente sea objeto de múltiples denuncias penales y auditorias como parte de los tiempos electorales que se avecinan.

“Hoy les garantizo que de aquí a medio año me van a denunciar penalmente ante la Fiscalía General del Estado, de Corrupción, de la Republica, seguramente me van a tratar de sacar un juicio de desafuero o mandar otra auditoría en tiempo real como la que mandaron el año pasado”, advirtió.

Por otro lado Yunes Márquez informó que mantendrán las medidas restrictivas hasta el 31 de enero para tratar de permanecer en el semáforo epidemiológico naranja y evitar llegar nuevamente al color rojo.

"Recodarle a la gente que vamos a mantener las medidas restrictivas hasta el 31 de manera que ya sea que podamos permanecer en el semáforo naranja no llegar semáforo rojo o de manera ideal bajar a amarillo, pero hoy vamos a seguir con estas medidas durante por lo menos dos semanas para que podamos frenar los contagios pero lo más importante se necesita el apoyo de todos para que esto sea una realidad".

Confirmó que hasta ahora van cuatro negocios amonestados en la avenida Martí, porque no cumplían con los protocolos sanitarios para prevenir contagios de coronavirus.

“No querían usar cubrebocas los dependientes, en algunos de los casos el mismo dependiente dijo que no creía en la enfermedad y tuvimos que cerrar. En otros casos permitían a la gente entrar sin cubrebocas y en otros no había filtro sanitario”.

Reiteró que a estos negocios que recibieron apercibimientos se les invitó a que abran nuevamente, luego de precisar que por ahora no están aplicando multas económicas, únicamente se les hace un cierre parcial hasta cumplir con los lineamientos de la nueva normalidad.