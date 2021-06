Rechaza INAH haber dado permiso para construcción de edificio en Veracruz

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguraron que no se ha dado la autorización para la construcción del inmueble en el predio de la calle Mariano Arista esquina Xicoténcatl, en el Puerto de Veracruz.

A través de un comunicado, se reconoce que el inmueble no se encuentra en un sitio histórico y no causa daño a algún monumento histórico; sin embargo, sí afecta al contexto histórico-arquitectónico, por lo que habrían solicitado al alcalde Fernando Yunes Márquez y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que la construcción fuera detenida, sin obtener respuesta.

Las dependencias indicaron que en ningún momento se ha ingresado a la ventanilla única del Centro INAH Veracruz alguna solicitud para la construcción del edificio, razón por la cual el INAH jamás ha dado autorización para la construcción de dicho inmueble.

“Por el contrario, ha expresado su preocupación por las afectaciones que puede implicar y que, sin duda, representan para el paisaje urbano histórico del cuatro veces heroico Puerto de Veracruz”, expusieron.

Mencionaron que el predio en el cual se construye el edificio se localiza afuera del perímetro de la zona de monumentos históricos, establecida mediante declaratoria federal publicada el 1 de marzo de 2004, y no colinda directamente con algún monumento histórico en particular, por lo que el INAH no tiene competencia legal para autorizar o regular obras de construcción en dicho lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Sin embargo, destacaron que se comparte el punto de vista del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de buscar las vías para detener y corregir esa construcción inadecuada y aparatosa.

“Desde el Instituto, en diversas ocasiones se ha manifestado y ahora se reitera el rechazo por la afectación del paisaje urbano del histórico Puerto de Veracruz, dado que la altura y volumetría de ese edificio implican una afectación grave al contexto histórico-arquitectónico inmediato y, en particular, al Faro de Venustiano Carranza, edificación de gran valor patrimonial, que sirve como hito referencial para identificar el paisaje y la singularidad del puerto”, explicaron.

En febrero de 2020, se realizó la solicitud formal al presidente municipal de Veracruz y, en abril del mismo año, al Gobernador del Estado para revocar la autorización y detener la edificación, hasta contar con un análisis del impacto de esas alturas, así como volúmenes constructivos en el entorno, sin obtener respuesta.

“La Secretaría de Cultura y el INAH se suman a las voces de indignación que se han manifestado en contra de esta obra inmobiliaria, coinciden plenamente con la preocupación que al respecto ha expresado el titular del Poder Ejecutivo y exhortan a realizar una revisión profunda de los lineamientos y la normatividad nacionales e internacionales, a fin de garantizar la protección y regulación del paisaje patrimonial del Puerto de Veracruz”, refiere.

A través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y del Centro INAH Veracruz se continuará exhortando a las autoridades competentes de los ámbitos estatal y municipal para que detengan esta obra, que afecta los valores culturales que dan identidad como mexicanos, veracruzanos y porteños; se insiste en que los inversionistas deben replantear su proyecto, para que se incorpore de manera armónica al contexto histórico-arquitectónico inmediato, añade.