Rechazan propuesta de presupuesto especial para ciudades con puerto

La diputada federal panista María Josefina Gamboa Torales dio a conocer que se presentó en la Máxima Tribuna una propuesta para que se ejerciera un presupuesto especial para todas las ciudades que tienen un Puerto, e iba a ser dictaminada la semana pasada; sin embargo, la bancada de Morena la rechazó porque intentaba dictaminarla en contra al aducir falta de recursos.

La legisladora dijo que esta propuesta era a solicitud de la presidenta municipal de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez. La representante popular explicó que muchas de las actividades que tienen que ver con el Puerto, afectan directamente a la ciudad de Veracruz.

Como ejemplo, añadió , la entrada y salida de camiones de carga pesada, que dañan las vialidades, y el municipio termina haciéndose cargo, aunque no tiene el presupuesto para eso.

“La alcaldesa le ha entrado con compromiso al tema, pero no le corresponde, no tiene el municipio los recursos para eso, entonces presentamos una iniciativa, incluso compañeras de Morena, diputadas federales de otros estados que tienen puertos también. La respuesta es la misma de siempre, no hay dinero; para los temas importantes, para lo que la gente necesita no hay dinero, en este país hay dinero para trenes mayas, para aeropuertos que no funcionan, para refinerías que no refinan, pero para lo que la gente necesita todos los días no hay un presupuesto”, manifestó.

De acuerdo con Gamboa Torales, la administración portuaria -Asiponaver- tiene un presupuesto no destina un solo recurso para apoyar al Ayuntamiento por las afectaciones que provocan y el “director es una persona intratable”.

“Asipona que es por mucho la peor administración que he visto en años, jamás me había tocado ver tan poca disposición, tan malos modos, la verdad es que el Almirante es una persona intratable, incluso yo he ido a reuniones con él por vecinos de la zona norte que se quejan de cosas que tienen también que ver con el Puerto, como el polvo de chatarra y demás, y los ha tratado con la punta del pie; obviamente él es el que tiene el presupuesto, en qué lo está ejerciendo, quién sabe”, indicó.